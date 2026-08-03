Lỗi phổ biến của người đi xe máy, dễ bị camera AI phát hiện xử phạt

Không ít người đi xe máy hiện nay vẫn có tâm lý chỉ bị xử phạt khi Cảnh sát giao thông (CSGT) trực tiếp phát hiện vi phạm và yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm trong bối cảnh hệ thống camera phạt nguội ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai, hoạt động trên nhiều tuyến đường trọng điểm để ghi nhận hành vi vi phạm.

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh, trong đó đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và AI trong quản lý giao thông. Theo đề án này, đến năm 2030, hệ thống camera thông minh sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường và khu vực công cộng trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Hệ thống camera phạt nguội hoạt động bất kể ngày đêm tại nhiều tuyến đường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Việc mở rộng hệ thống giám sát này giúp nhiều hành vi vi phạm giao thông, dù không bị xử lý trực tiếp tại chỗ, vẫn có thể được ghi nhận bằng hình ảnh, xác minh dữ liệu và xử phạt theo hình thức phạt nguội.

Dưới đây là 4 lỗi người đi xe máy thường mắc phải, dễ bị camera AI phát hiện để làm căn cứ cho cơ quan chức năng xử phạt:

Vượt đèn đỏ

Vượt đèn đỏ là lỗi phổ biến tại các nút giao, ngã tư. Một số người có xu hướng tăng tốc khi đèn xanh sắp kết thúc, đi theo phương tiện phía trước hoặc tiếp tục di chuyển khi tín hiệu đã chuyển sang đèn đỏ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen chủ quan, cho rằng nếu không có CSGT tại chỗ thì có thể tiếp tục di chuyển.

Nhiều tài xế chủ quan, vượt đèn đỏ bất chấp khi tham gia giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điểm c, khoản 7, điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Theo điểm b, khoản 13, điều 7, hành vi này còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Vì vậy, khi tiếp cận nút giao, người điều khiển phương tiện cần quan sát đèn tín hiệu từ xa, giảm tốc độ phù hợp và dừng xe đúng quy định khi đèn chuyển vàng hoặc đỏ, không di chuyển theo xe phía trước một cách thiếu quan sát.

Không đội mũ bảo hiểm

Khi di chuyển trong đoạn đường ngắn, gần nhà hoặc trong khu dân cư, một số người có thói quen không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách. Hành vi này vẫn có thể bị camera AI ghi nhận thông qua hình ảnh người điều khiển và hành khách ngồi sau.

Hành vi không đội mũ bảo hiểm thường đến từ nhiều lý do khác nhau, đa phần tài xế chủ quan vì di chuyển quãng đường ngắn ẢNH: BÍCH NGÂN

Theo điểm h, khoản 2, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Hành vi này không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Do đó, dù đi quãng đường ngắn hay dài, người điều khiển phương tiện cần ý thức được hành vi đội nón bảo hiểm để đảm bảo an toàn, tránh bị phạt theo quy định.

Cán vạch nét liền

Trong điều kiện giao thông đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm tại TP.HCM, nhiều người đi xe máy có thói quen luồn lách giữa các phương tiện, chuyển làn không đúng vị trí hoặc đè lên vạch nét liền để di chuyển nhanh hơn.

Nhiều người điều khiển xe máy thường vi phạm lỗi đè vạch kẻ đường, đặc biệt trong thời điểm tan tầm, kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Hành vi cán vạch nét liền được xác định là không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu và vạch kẻ đường. Theo điểm a, khoản 1, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt 200.000 - 400.000 đồng và không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Để hạn chế vi phạm, người điều khiển phương tiện cần quan sát vạch kẻ đường từ xa, chuyển làn đúng vị trí cho phép và không đè lên vạch nét liền.

Chạy ngược chiều

Tại nhiều tuyến đường một chiều ở TP.HCM, một số người điều khiển xe máy có xu hướng đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường di chuyển hoặc tránh phải quay đầu. Hành vi này thường xuất phát từ thói quen tiện đâu đi đó, không tuân thủ hướng lưu thông đã được tổ chức.

Theo điểm a, khoản 7, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy đi ngược chiều đường một chiều hoặc đi trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Theo điểm b, khoản 13, điều 7, hành vi này bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168.