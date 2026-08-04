4 lỗi phổ biến của tài xế ô tô, dễ bị camera AI ghi hình phạt nguội

Với lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, TP.HCM đang mở rộng hệ thống camera phạt nguội, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm giao thông. Vì vậy, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát trên đường cũng có thể khiến tài xế bị hệ thống camera AI ghi nhận và xử lý nhiều lỗi vi phạm khác nhau.

Dưới đây là 4 lỗi phổ biến, nhiều tài xế ô tô thường bị Camera AI ghi hình, phạt nguội trong nội thành.

Vượt đèn đỏ

Đây là một trong những lỗi phổ biến, dễ mắc phải tại các ngã tư, giao lộ trong nội thành. Ngoài ra, nhiều tài xế còn có thói quen cố tình tăng ga khi đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ. Bên cạnh góc độ chủ quan, một số trường hợp tài xế vô tình vượt đèn đỏ vì bị khuất tầm nhìn bởi phương tiện, cây cối xung quanh.

Hành vi vượt đèn đỏ có thể bị camera AI ghi hình, sau đó lực lượng CSGT sẽ xác minh, xử lý vi phạm ẢNH: CỤC CSGT

Theo điểm b, khoản 9, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô không tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị xử phạt 18 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Cán vạch nét liền khi chuyển làn

Lỗi cán vạch nét liền thường xảy ra khi tài xế chuyển làn quá muộn, nhất là ở khu vực gần nút giao. Một số trường hợp khác là cố chen lên phía trước khi đang xếp hàng hoặc đến gần lối rẽ nên đánh lái gấp, dẫn đến đè lên vạch liền.

Trong điều kiện đường đông, vạch kẻ có thể bị che khuất bởi xe phía trước. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp người lái không quan sát kỹ hoặc cố tình lấn qua vạch liền để di chuyển nhanh hơn.

Tài xế vi phạm lỗi cán vạch nét liền có thể bị phạt 400.000 - 600.000 đồng ẢNH: CỤC CSGT

Hành vi này được xem là không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Theo điểm a, khoản 1, điều 6, Nghị định 168, tài xế ô tô vi phạm sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng nhưng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp cán vạch hoặc đi sai làn, phần đường và gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ nặng hơn, từ 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đi vào đường cấm

Tại khu vực nội thành, nhiều tuyến đường được tổ chức giao thông khác nhau như cấm ô tô hoàn toàn, cấm theo khung giờ hoặc chỉ cho phép một số loại phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, tài xế vẫn có thể vi phạm nếu không quan sát kỹ biển báo ngay từ đầu đường, đi theo xe phía trước hoặc quá phụ thuộc vào ứng dụng dẫn đường.

Lỗi đi vào đường cấm bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo Nghị định 168 ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, bản đồ trên điện thoại đôi khi chưa cập nhật kịp các thay đổi về tổ chức giao thông. Vì vậy, ứng dụng chỉ nên dùng để tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn phải dựa vào biển báo và quy định thực tế trên đường.

Theo điểm i, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô đi vào khu vực cấm hoặc đường có biển báo cấm sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Đi sai làn đường

Nhiều tuyến đường nội thành được phân làn rõ ràng cho từng loại phương tiện. Đơn cử có nơi dành riêng làn cho xe tải, có nơi tách làn cho xe buýt, trong khi ô tô con hoặc xe máy phải đi đúng phần đường, không được lấn sang làn đường khác.

Tài xế cần đi đúng tốc độ theo phương tiện, theo làn đường quy định ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, lỗi đi sai làn vẫn khá phổ biến. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc tài xế không chú ý biển báo phân làn hoặc "khôn lỏi" đi vào làn đường trống xe để chạy tốc độ nhanh hơn.

Hệ thống camera AI giám sát có thể ghi nhận rõ loại phương tiện, vị trí làn đường và biển số xe trong suốt quá trình di chuyển, nên hành vi này khó qua mặt hệ thống phạt nguội.

Theo điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô đi không đúng làn hoặc phần đường quy định sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.