Lưu ý khi chọn học chương trình trong nước nhận bằng ĐH quốc tế

PGS-TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, cho biết ngoài 19 chương trình đào tạo chính quy, trường còn có các chương trình liên kết quốc tế. Tại các chương trình này, yêu cầu đầu vào là thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5, học 2 hoặc 3 năm tại trường hoàn toàn tiếng Anh, sau đó chuyển tiếp 1 - 2 năm tại trường ĐH đối tác của Anh, Úc để nhận bằng ĐH.

Các chuyên gia tư vấn về chương trình du học tại chỗ, liên kết quốc tế trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng HUY ĐẠT

"Trường có chương trình liên kết với các trường ĐH Coventry, Sunderland (Anh quốc), City University of Seattle (Mỹ)… Ngoài ra, còn có chương trình đào tạo chính quy chuyển tiếp học 2 năm cuối hoặc 1 năm cuối tại các trường ĐH đối tác ở nước ngoài các trường (ĐH Coventry, Hull, Middlesex (Anh quốc), Swinburne University of Technology (Úc), City University of Seattle (Mỹ)…). Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường đối tác cấp bằng với các ngành đào tạo gồm: quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh quốc tế, kế toán...

TS Nguyễn Đức Mận, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho hay trường có chương trình liên kết với ĐH Troy và ĐH Keuka (đã được kiểm định vùng ở Mỹ) với 3 ngành quản trị kinh doanh (ĐH Keuka), khoa học máy tính (ĐH Troy) và quản trị du lịch và khách sạn (ĐH Troy). Trường cũng có chương trình đào tạo chất lượng cao liên kết với ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) ở các ngành an ninh mạng, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin quản lý; với ĐH Penn State ở các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán...

Theo PGS-TS Đoàn Ngọc Phi Anh, sau đại dịch Covid-19, rất nhiều thí sinh lựa chọn phương án du học tại chỗ thay vì đi ra nước ngoài. "Học tại VN lấy bằng quốc tế sẽ giúp phụ huynh và học sinh tiết kiệm được rất nhiều chi phí, được ở gần gia đình. Tuy nhiên, khi muốn lựa các em cần theo dõi thông tin, chọn chương trình liên kết đã được Bộ GD-ĐT cho phép", PGS-TS Phi Anh lưu ý.

TS Nguyễn Đức Mận cũng thông tin Trường ĐH Duy Tân có chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối tác ở nước ngoài, sinh viên sẽ học trong 6 tháng, 1 tháng hoặc đi theo chương trình giao lưu văn hóa tại các nước trong Đông Nam Á, và Hàn Quốc nếu như có ngoại ngữ tốt.