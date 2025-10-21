Lưu ý khi đeo tai nghe cả ngày

Bà Rinky Kapoor, bác sĩ da liễu tại Ấn Độ, cho biết việc đeo tai nghe cả ngày có thể dẫn đến nổi mụn, kích ứng và thậm chí là nhiễm trùng da. Tuy nhiên, chỉ cần chú ý vệ sinh và sử dụng hợp lý, bạn có thể vừa tận hưởng âm nhạc, vừa bảo vệ làn da khỏe mạnh, theo tờ Hindustan Times.

Đeo tai nghe liên tục có thể dẫn đến nổi mụn, kích ứng da Ảnh: AI

Môi trường bí bách khiến da dễ tổn thương

Theo bác sĩ Kapoor, khi tai nghe được đeo trong thời gian dài, vùng da xung quanh tai sẽ bị bịt kín, tạo điều kiện cho nhiệt và mồ hôi tích tụ.

Môi trường này làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và viêm nhiễm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn cơ học - loại mụn hình thành do ma sát, áp lực hoặc bí bách trên bề mặt da.

Bên cạnh mụn, một số người còn gặp phản ứng kích ứng với chất liệu của tai nghe, đặc biệt là với phần đệm làm từ silicone hoặc kim loại. Những vật liệu này có thể gây viêm da tiếp xúc, khiến vùng da quanh tai bị đỏ, ngứa và khó chịu.

Ngoài ra, tai nghe không được vệ sinh thường xuyên còn là nơi tích tụ vi khuẩn, bụi bẩn và tế bào chết. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, các vi khuẩn này có thể xâm nhập vào nang lông, gây nên nhiễm trùng nhẹ.

Dấu hiệu nhận biết vấn đề về da do đeo tai nghe cả ngày

Các tổn thương da do sử dụng tai nghe thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Mụn có thể là các nốt sần nhỏ hoặc lỗ chân lông bị tắc, dị ứng thường biểu hiện bằng vùng da đỏ và ngứa, còn nhiễm trùng sẽ có những mụn mủ đau rát.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này rất quan trọng để tránh tình trạng trở nên nghiêm trọng hoặc để lại sẹo thâm sau này.

Theo bác sĩ Kapoor, nhiều người thường nhầm lẫn giữa mụn thông thường và mụn do tai nghe gây ra, dẫn đến việc điều trị sai cách.

Nếu chỉ xem nhẹ và bỏ qua, vùng da bị viêm có thể lan rộng hoặc tái phát liên tục, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày.

Vệ sinh tai nghe

Để giảm nguy cơ bị mụn và kích ứng, bác sĩ Kapoor khuyến nghị nên vệ sinh tai nghe thường xuyên bằng khăn lau có cồn, đặc biệt là phần tiếp xúc trực tiếp với tai.

Việc này giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt thiết bị. Đồng thời, không nên dùng chung tai nghe với người khác để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn hoặc nấm.

Một thói quen quan trọng khác là cho da nghỉ sau mỗi 1 đến 2 giờ sử dụng tai nghe. Khi làm việc hoặc nghe nhạc trong thời gian dài, có thể tạm tháo tai nghe ra vài phút để da được thông thoáng.

Nếu cần nghe trong thời gian lâu hơn, nên chuyển sang sử dụng tai nghe chụp tai, giúp giảm ma sát và áp lực lên vùng da ống tai.