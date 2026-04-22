Lưu ý phân luồng giao thông phục vụ chung kết Cúp truyền hình TP.HCM 2026

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM vừa đưa ra thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 - năm 2026.

Theo đó, chặng 19: Đua cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu (ngày 24.4). Trong buổi sáng 24.4, các cua-rơ sẽ bước vào chặng đua cá nhân tính giờ với lộ trình 5 km. Thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30.

Lộ trình thi đấu: Quang Trung - Trần Phú - Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (quay đầu) - Trần Phú - Quang Trung - Hạ Long - chùa Hải Vân (quay đầu) - Quang Trung - kết thúc tại công viên Trung tâm VH-TT Phường Vũng Tàu.

Khu vực cấm xe tạm thời: Lực lượng chức năng sẽ tiến hành cấm phương tiện tại hai đầu lộ trình đua:

Điểm 1: Phía trước Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (số 18 Trần Phú).

Điểm 2: Phía trước chùa Hải Vân (đường Hạ Long).

Lộ trình thay thế: Người dân tham gia lưu thông chủ động chọn các tuyến đường nhánh để tránh đoạn Quang Trung - Trần Phú - Hạ Long trong khung giờ trên.

Chặng 25: Chặng về đích tại TP.HCM (ngày 30.4). Để chuẩn bị cho lễ đón đoàn đua và đích đến cuối cùng, đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Pasteur, phường Sài Gòn) sẽ được trưng dụng để tổ chức sự kiện.

Thời gian điều chỉnh: Từ 00 giờ 00 ngày 26.4 đến 24 giờ ngày 30.4.2026 (tổng cộng 5 ngày).

Lộ trình thay thế cụ thể: Để di chuyển tránh tuyến Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur) trong thời gian nêu trên, người dân tham gia giao thông có thể di chuyển theo các hướng sau:

Hướng 1: Lê Duẩn - rẽ phải Phạm Ngọc Thạch rẽ trái Alexandre de Rhodes - Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Hướng 2: Lê Duẩn - rẽ trái Công xã Paris - rẽ phải Hàn Thuyên - rẽ phải Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Hướng 3: Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - vào Lê Duẩn - rẽ trái Pasteur - rẽ phải Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông hoặc hệ thống báo hiệu đường bộ. Đặc biệt, người dân không được dừng, đậu xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ để xem đua xe, tránh gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Tùy vào tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ có những điều chỉnh phân luồng linh hoạt để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.