Sôi động cuộc đua xe đạp quanh Thành cổ

T Ừ T HÀNH CỔ, THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH LAN XA...

Sáng qua 19.4, tại Thành cổ Quảng Trị (thuộc P.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chính thức khởi tranh trong không khí sôi nổi. Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, tiếp nối thành công của chương trình diễu hành trước đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.

Giải năm nay quy tụ hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB xe đạp trong nước, cùng các đoàn quốc tế đến từ Lào và Thái Lan. Sự góp mặt của các tay đua nước ngoài không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa, thể thao giữa các quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày đất nước thống nhất (30.4), đồng thời mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Theo ông Hóa, phong trào xe đạp những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức giải tại Thành cổ Quảng Trị, một "địa chỉ đỏ" gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt, càng làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự kiện.

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động tri ân lịch sử, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động", ông Hóa nói, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh hàng trăm VĐV cùng đạp xe qua các di tích lịch sử chính là minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối và khát vọng xây dựng thế giới không còn chiến tranh.

Đoàn đua xe đạp di chuyển qua trước tháp chuông - biểu tượng thiêng liêng nơi di tích Thành cổ Quảng Trị ẢNH: DUY ANH

Bà Đàm Truyền Uyên Ly, đại diện HDBank (đơn vị tài trợ chính), cho rằng Ngày hội đạp xe Vì hòa bình không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại trên vùng đất Quảng Trị, nơi từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh nhưng đang vươn mình mạnh mẽ.

Theo bà Uyên Ly, hành trình của các VĐV qua những địa danh lịch sử cũng chính là hành trình lan tỏa thông điệp về đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng hòa bình. "Đây là ngày hội của đam mê, của tinh thần gắn kết xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng kiến tạo một tương lai xanh bền vững", bà nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khai mạc, BTC còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Quảng Trị.

H ỨNG KHỞI TRANH TÀI, NÔ NỨC CHÀO ĐÓN

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 học sinh trên địa bàn đã tham gia diễu hành xe đạp quanh khu vực Thành cổ Quảng Trị, tạo nên hình ảnh trẻ trung, sinh động, tiếp nối thông điệp hòa bình bằng những hành động cụ thể.

Lễ khai mạc giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi - ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các nội dung thi đấu diễn ra ngay sau đó trên các tuyến đường xung quanh Thành cổ, với nhiều cự ly dành cho các nhóm tuổi khác nhau. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các VĐV.

Ông Khammanh Keovilaysack (61 tuổi, VĐV đến từ Lào) cho biết chính sự hiếu khách và không khí thân thiện tại Quảng Trị đã khiến ông quay lại tham gia giải đấu. "Tôi tham gia giải này lần thứ 2, không khí rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận rõ sự hiếu khách của người dân Quảng Trị và sự chuyên nghiệp của BTC. Tôi muốn lan tỏa thông điệp hãy trân trọng hòa bình, cùng nhau hướng tới tương lai", ông chia sẻ.

Khán giả tại Thành cổ Quảng Trị nhiệt tình cổ vũ cho các cua rơ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tinh thần thể thao được thể hiện rõ qua nỗ lực của các tay đua, đặc biệt là những VĐV đến từ Quảng Trị. Trong đó, VĐV Phạm Văn Phước (60 tuổi) đã thi đấu ấn tượng để cán đích đầu tiên nội dung của nam trên 51 tuổi. Chia sẻ sau khi nhận giải, ông Phước cho biết đã nỗ lực hết mình để đoạt thành tích tốt nhất ngay trên quê hương. "Chứng kiến giải đấu được tổ chức quy mô, các cung đường đua thông thoáng, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là sân chơi ý nghĩa và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia vào mùa giải sau", ông nói.

Ghi nhận dọc tuyến đường đua, không khí cổ vũ của người dân diễn ra hết sức sôi động. Hai bên đường, đông đảo người dân đứng theo dõi, cổ vũ các VĐV. Ông Hoàng Văn Quả (70 tuổi, người dân địa phương) xúc động chia sẻ việc được chứng kiến một ngày hội hòa bình diễn ra trên mảnh đất thiêng là điều rất ý nghĩa. "Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi mình chưa cảm nhận hết giá trị của hòa bình, nhưng khi chứng kiến sự kiện này, tôi càng thấy trân quý những gì đang có", ông trải lòng.

Chị Lê Thị Phương Anh (cư dân của Thành cổ) cho biết rất mong chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và giải đua xe đạp quay trở lại, bởi đã rất lâu rồi không khí tại địa phương mới nhộn nhịp, náo nhiệt như thế. "Các con của tôi rất thích khi nhìn VĐV đạp xe, dù không biết ai, từ đâu đến nhưng gia đình tôi vẫn cổ vũ hết sức cho tất cả VĐV để họ sớm về đích và đoạt giải thưởng cao nhất", chị chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đoàn Xuân Huấn (du khách đến từ Quảng Ninh) cho biết đoàn của ông khoảng 30 người có chuyến tham quan, thăm lại chiến trường xưa và tình cờ được xem các VĐV tranh tài. "Sau khi dâng hương, chúng tôi ra ngoài và thấy các VĐV thi đấu. Thật vui khi mảnh đất thiêng này hôm nay lại sôi động, náo nhiệt như vậy", ông bày tỏ.