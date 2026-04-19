Hơn 260 cua rơ tranh tài tại Thành cổ Quảng Trị, lan tỏa thông điệp hòa bình

Sáng nay 19.4, tại Thành cổ Quảng Trị, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và sôi nổi.

Từ Thành cổ Quảng Trị gửi đi thông điệp hòa bình

Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, tiếp nối thành công của chương trình diễu hành diễn ra trước đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.

Hơn 260 VĐV đến từ 31 câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài nước chính thức tranh tài vào sáng nay 19.4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giải năm nay quy tụ hơn 260 VĐV đến từ 31 câu lạc bộ xe đạp trong nước, cùng các đoàn quốc tế đến từ các tỉnh Savannakhet, Khammuon, Salavan, Champasak (Lào); tỉnh Nakhon Phanom, Mukdahan (Thái Lan). Sự góp mặt của các tay đua quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên cầu nối giao lưu văn hóa, thể thao giữa các quốc gia trong khu vực.

Lê khai mạc diễn ra ngay tại khu vực trước tháp chuông thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc giải đua xe đạp "Chung tay kiến tạo hòa bình", ông Phan Văn Hóa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày đất nước thống nhất 30.4 và mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Hóa, giải đấu quy tụ hơn 260 VĐV đến từ 31 câu lạc bộ trong nước cùng các đoàn quốc tế, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào xe đạp. Những năm gần đây, phong trào này đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao hoa cho các đội đua ẢNH: HUY ĐẠT

Đặc biệt, việc tổ chức giải tại Thành cổ Quảng Trị – một "địa chỉ đỏ" gắn với những năm tháng chiến tranh khốc liệt mang ý nghĩa sâu sắc. Ông Hóa khẳng định, đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động tri ân lịch sử, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Thời tiết "ủng hộ" đoàn đua xe đạp sáng nay 19.4 ẢNH: HẢI PHONG

"Hình ảnh hàng trăm VĐV từ khắp mọi miền đất nước và các nước bạn cùng đạp xe qua những di tích lịch sử chính là minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối, cho khát vọng xây dựng một thế giới không còn chiến tranh, không còn nỗi đau", ông Hóa nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, giải đua lần này thể hiện rõ khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình bền vững của dân tộc Việt Nam. Thông qua hoạt động thể thao, ban tổ chức mong muốn gửi đi thông điệp về một thế giới ổn định, hợp tác và phát triển.

Đường đua của giải đấu là 4 con đường chạy xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị ẢNH: HẢI PHONG

Ông Hóa bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng, các VĐV sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Đồng thời, ông cũng đề nghị lực lượng trọng tài điều hành giải đấu công tâm, đúng luật; khán giả cổ vũ văn minh, góp phần tạo nên thành công chung.

Đoàn đua xe đạp di chuyển qua cổng chính của di tích Thành cổ Quảng Trị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thêm những nghĩa cử nhân văn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đàm Truyền Uyên Ly, Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi nhánh Quảng Trị, cho rằng Ngày hội đạp xe Vì hòa bình không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại trên vùng đất Quảng Trị – nơi từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh nhưng đang vươn mình mạnh mẽ.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị thăm hỏi các đội đua ẢNH: HUY ĐẠT

Theo bà Uyên Ly, hành trình của các VĐV qua những địa danh lịch sử cũng chính là hành trình lan tỏa thông điệp về đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng hòa bình.

Bà Đàm Truyền Uyên Ly, Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi nhánh Quảng Trị phát biểu ẢNH: HUY ĐẠT

"Đây là ngày hội của đam mê, của tinh thần gắn kết xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng kiến tạo một tương lai xanh bền vững", bà Uyên Ly nhấn mạnh.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao học bổng cho các học sinh ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh hoạt động thi đấu, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quảng Trị.

Sau lễ khai mạc, hơn 500 học sinh đến từ các trường trên địa bàn đã tham gia diễu hành xe đạp quanh khu vực Thành cổ, tạo nên hình ảnh sinh động, trẻ trung, tiếp nối thông điệp hòa bình bằng những hành động cụ thể.

Đoàn diễu hành học sinh hưởng ứng giải đua ẢNH: HUY ĐẠT

Các nội dung thi đấu diễn ra ngay sau đó trên các tuyến đường xung quanh Thành cổ, với nhiều cự ly dành cho các nhóm tuổi khác nhau. Trong đó, nội dung nam trên 51 tuổi và nhóm 40 - 50 tuổi thi đấu cự ly 30 km; nội dung nữ thi đấu 20 km; và nhóm nam từ 18 - 39 tuổi tiếp tục tranh tài ở cự ly 30 km. Các vòng đua khép kín quanh Thành cổ không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là thử thách về chiến thuật và bản lĩnh của các tay đua.

Các cua rơ nam trên 51 tuổi quyết liệt tranh tài trong đợt 1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức kỳ vọng, khép lại giải đấu, hình ảnh những vòng xe nối nhau lăn bánh quanh Thành cổ không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối – từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình, từ quá khứ đau thương đến hiện tại phát triển.

Khán giả tập trung 2 bên đường đua, nhiệt tình cổ vũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau các thủ tục chuyên môn, các VĐV nam trên 51 tuổi đã bước vào phần thi đấu 30 km (12 vòng) trong điều kiện thời tiết khá lý tưởng với nắng nhẹ, nhiệt độ vào thời điểm 8 giờ sáng 19.4 khoảng 28 - 30 độ C. Dọc các tuyến đường quanh Thành cổ Quảng Trị, đông đảo người dân địa phương đã đứng kín hai bên đường, hào hứng cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động và tiếp thêm tinh thần cho các tay đua.