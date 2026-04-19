Khơi dậy nhịp đập hòa bình, tăng tình hữu nghị qua một giải đua xe đạp

Cầu nối hữu nghị từ những vòng quay bánh xe

Sáng nay 19.4, không khí tại Thành cổ Quảng Trị trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi tiếng còi khai cuộc giải đua xe đạp Vì hòa bình tại Quảng Trị năm 2026 chính thức vang lên. Sự kiện do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình", đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và vận động viên quốc tế.

Những vòng xe mạnh mẽ lăn bánh trên cung đường của Thành cổ Quảng Trị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 260 VĐV từ 31 câu lạc bộ trong nước cùng các đoàn quốc tế đến từ Lào và Thái Lan. Sự hiện diện của những người bạn láng giềng không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa đặc sắc.

Ông Khammanh Keovilaysack, 61 tuổi, VĐV đến từ Lào, chia sẻ rằng chính sự hiếu khách và không khí tuyệt vời tại đây đã thôi thúc ông quay lại lần thứ 2 để cùng lan tỏa thông điệp "Hãy trân trọng hòa bình, cùng nhau tiến tới tương lai".

Giải đua thu hút đông đảo các VĐV quốc tế ẢNH: DUY ANH

"Tôi tham gia giải đua này lần thứ 2, không khí ở đây rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự hiếu khách của người dân Quảng Trị cùng sự đón tiếp chuyên nghiệp của ban tổ chức. Tôi muốn lan tỏa thông điệp hãy trân trọng hòa bình, cùng nhau tiến tới tương lai", ông Khammanh Keovilaysack nói.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, việc lựa chọn Thành cổ Quảng Trị, một "địa chỉ đỏ" từng gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt làm nơi tổ chức giải đua mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Mỗi vòng bánh xe lăn qua di tích như một lời tri ân, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Sức sống mới trên "địa chỉ đỏ" Quảng Trị

Ghi nhận của PV Thanh Niên dọc tuyến đường đua, dễ dàng cảm nhận được không khí hân hoan, sôi động của người dân. Đây không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là dịp để người dân Thành cổ nhìn lại quá khứ và trân trọng hiện tại.

Đứng dọc hai bên đường cổ vũ, người dân Thành cổ Quảng Trị đón nhận giải đua với niềm hạnh phúc và tự hào len lỏi trong từng ánh mắt. Với họ, sự náo nhiệt của ngày hội đã tô rõ lên bức tranh hòa bình của vùng đất từng bị tàn phá nặng nề.

Người dân Thành cổ Quảng Trị hào hứng đứng dọc hai bên đường cổ vũ các tay đua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hoàng Văn Quả, 70 tuổi, một người dân sống tại Thành cổ, xúc động bày tỏ rằng việc được chứng kiến một lễ hội hòa bình diễn ra trên mảnh đất thiêng là một điều tuyệt vời. Ông tâm sự: "Những ngày thường trong nhịp sống bộn bề, mình chưa cảm nhận hết giá trị của hòa bình nhưng khi chứng kiến một lễ hội lớn như giải đua xe đạp này, tôi càng dâng trào niềm hạnh phúc khi được sống trong sự thịnh vượng của quê hương".

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Đoàn Hữu Thoại (60 tuổi) cho biết, kỳ tổ chức nào ông cũng tham gia cổ vũ để tận hưởng không khí vui vẻ và gửi gắm mong ước về một thế giới hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Sự hào hứng của những người như ông Quả, ông Thoại và người dân Quảng Trị như nói lên rằng hòa bình không nằm ở đâu xa xôi mà hiện hữu ngay trong niềm vui bình dị của ngày hội hôm nay.

Học sinh Quảng Trị cổ vũ cuồng nhiệt cho các tay đua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thông điệp "Chung tay kiến tạo hòa bình" được lan tỏa mạnh mẽ trên chặng đua mà các VĐV đi qua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các VĐV tranh tài trên các cung đường quanh Thành cổ Quảng Trị ẢNH: HẢI PHONG - DUY ANH

Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ qua sự nỗ lực của những tay đua đến từ "đất lửa" Quảng Trị như VĐV Phạm Văn Phước (60 tuổi, CLB Đường 9 Xanh), VĐV đã cố gắng hết mình để trở thành người xuất sắc cán đích đầu tiên. Chia sẻ với PV Thanh Niên sau khi nhận giải thưởng, VĐV này không giấu được niềm tự hào.

Ban tổ chức trao quà cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba ở hạng mục nam, trên 51 tuổi ẢNH: HẢI PHONG

"Tôi đã nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất cho đội nhà ngay trên mảnh đất quê hương. Chứng kiến giải đấu năm nay được tổ chức rất hoành tráng với những vòng đua thoáng đãng, tôi thấy vô cùng tự hào. Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa và năm sau chắc chắn tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia", ông Phước phấn khởi nói.