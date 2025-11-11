Lưu ý trường hợp người bán hàng online không được hoàn thuế

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa hướng dẫn nhiều nội dung liên quan tới việc hoàn thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh được sàn thương mại điện tử khai thay, khấu trừ theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cần cập nhật chính xác mã số thuế, mã định danh để được hoàn thuế kịp thời, nhanh chóng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, đối tượng là hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có chức năng thanh toán (nền tảng trong nước và ngoài nước), được tổ chức quản lý nền tảng khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, hộ kinh doanh có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin mã số thuế hoặc số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam); số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp (đối với công dân nước ngoài) và các thông tin bắt buộc đối với người bán theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử cho tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử.

Khi tổng doanh thu trong năm của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, sau khi sàn thương mại điện tử đã khấu trừ và nộp thay đầy đủ số thuế, người bán có thể làm thủ tục hoàn thuế đối với phần thuế đã nộp thừa theo quy định.

Văn bản đề nghị hoàn thuế của hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử áp dụng theo Mẫu số 03/CNKD-TMĐT ban hành kèm Nghị định 117/2025/NĐ-CP.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế là cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi hộ, cá nhân cư trú (nơi ở hiện tại, tạm trú, thường trú).

Chi cục Thuế thương mại điện tử nêu lưu ý quan trọng: trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không cập nhật hoặc sai mã định danh/mã số thuế, cơ quan thuế sẽ không xử lý hoàn thuế. Bởi vậy, cần cập nhật đầy đủ, chính xác để được hoàn thuế kịp thời, nhanh chóng.

Đơn vị này dẫn ví dụ về việc cập nhật đầy đủ mã số thuế, mã định danh người bán trên Shopee như sau:

Đầu tiên là phải đăng ký trở thành người bán trên Shopee.

Điền form đăng ký: điền thông tin shop; thiết lập cài đặt vận chuyển; điền thông tin thuế (chọn loại hình cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp); điền thông tin địa chỉ đăng ký kinh doanh và địa chỉ email để nhận hóa đơn điện tử.

Điền thông tin định danh: người bán lựa chọn 1 trong 3 loại CCCD (CCCD mã vạch, CCCD gắn chip, thẻ căn cước - PV) hoặc hộ chiếu để điền thông tin xác minh.

Bước cuối là kiểm tra và hoàn tất để chính thức trở thành người bán trên Shopee.