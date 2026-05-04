Ly chè 170.000 đồng ở Huế: Chủ quán nói đã báo giá, người mua phản bác

Sự việc bắt đầu từ bài đăng trên mạng xã hội của một người dùng kèm hình ảnh ly nhựa cỡ lớn chứa đầy chè được mua tại một quán trên đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, thành phố Huế). Người đăng tải phản ánh mức giá cho ly chè 170.000 đồng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc diễn ra với lúc 18 giờ ngày 2.5, khi một nhóm gồm 3 người đến mua chè tại quán chè C. trên đường Hùng Vương, thành phố Huế. Trong đó một nam thanh niên trong nhóm yêu cầu lấy các món chè thập cẩm bỏ vào trong 1 ly lớn, kèm một ly chè hạt lựu. Sau đó nhóm này được báo giá tính tiền tổng là 190.000 đồng (gồm 1 ly chè lớn, 1 ly chè hạt lựu và 5 ly nhựa)

Ly chè Huế gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Sau khi lên xe, nam thanh niên trong nhóm cho rằng ly chè 170.000 đồng (đã trừ đi ly chè hạt lựu) là đắt vì vậy đã chụp ảnh ly chè rồi đăng lên mạng xã hội hỏi cộng đồng mạng đắt hay rẻ. Bài đăng thu hút sự chú ý và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa (thành phố Huế) cũng đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với chủ quán chè trên Hùng Vương này để xác minh thông tin ly chè có giá 170.000 đồng lan truyền trên mạng xã hội này.

Theo tường trình của bà L.T.T.T, chủ quán chè nêu trên, khoảng 18 giờ ngày 2.5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ các món trong quán. Chủ quán cho biết đã thông báo với khách hàng rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao. Sau khi một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý, bà T. mới múc chè và tính tiền từng món khi cho vào ly. Giá các món chè dao động 5.000 - 10.000 đồng, riêng 2 viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền các món chè trong ly lớn là 163.000 đồng.

Ngoài ra, bà T. cũng tường trình rằng, khách hàng còn yêu cầu thêm 5 ly nhựa trị giá 10.000 đồng, một ly chè hạt lựu giá 20.000 đồng, tổng cộng hóa đơn là 190.000 đồng. chủ cơ sở khẳng định đã bỏ hơn 20 món vào một ly chè cỡ lớn theo yêu cầu của khách và cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật. Sau khi làm việc, cơ quan chức năng xác nhận chủ cơ sở có niêm yết công khai giá các món chè. Chủ quán đã tường trình sự việc, cam kết kinh doanh đúng quy định, không có hành vi "chặt chém" giá cả như phản ánh.

Người mua phản bác, khẳng định thông tin một chiều

Để có thông tin đa chiều, ngày 4.5, PV Thanh Niên đã liên lạc với anh T.Đ.N (36 tuổi, thành phố Huế), người đăng tải bài viết.

Anh N. khẳng định thông tin từ phía chủ quán khẳng định là chưa đúng sự thật. Theo anh N. tối đó anh chở gia đình người bạn (du khách Quảng Ninh) ra sân bay và ghé quán để mua chè. Là người địa phương, anh đã tin tưởng quảng cáo quán này với bạn mình. Khi mua anh có yêu cầu 1 ly chè thập cẩm, bỏ vào một ly nhựa lớn đúng như sự việc, tuy nhiên không được báo giá tiền cho từng món và tổng giá tiền của ly chè này như trên.

Quán chè có niêm yết giá tại quán ẢNH: UBND PHƯỜNG THUẬN HÓA

Kể quá trình mua hàng, anh N. cho biết: "Chủ quán không hề báo giá trước cho tôi giá tiền từng món và giá tiền tổng 1 ly chè là 163.000 đồng, nếu biết thì chắc chắn tôi sẽ không mua, cao quá, tôi sẽ chọn phương án khác, có thể chọn 1 combo "Chè mẹc 10 món" giá 110.000 đồng với nhiều món trong menu của quán. 5 cái ly nhựa kèm theo bên tôi cũng không yêu cầu, chúng tôi chỉ cần 2 ly đá và muỗng để đem ra sân bay ăn. Chúng tôi chỉ có 4 người mà mua 5 cái ly làm gì? Là người sống ở địa phương bản thân tôi cũng chưa bao giờ mua một ly chè nào với giá này, cao nhất là 30.000 – 40.000 đồng, vì vậy bức xúc là chuyện dễ hiểu".

Chia sẻ thêm về câu chuyện, anh N. cho biết, khi được báo giá anh cảm thấy bất ngờ và bức xúc đồng thời có chút hổ thẹn với những người bạn phương xa vì lời quảng cáo của anh, vì vậy anh đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội để hỏi đắt hay rẻ.

"Bản thân tôi là người địa phương mà khi chở bạn phương xa vào một quán chè và nhận lại giá này thấy có chút áy náy khi quảng cáo với với họ", anh N. kể thêm.

Anh N. chia sẻ thêm, cuộc sống hiện tại của anh đang bị đảo lộn do sự công kích từ cộng đồng mạng sau khi thông tin một chiều được đăng tải.