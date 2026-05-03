Quán cơm Huế bán 100.000 đồng/dĩa: Chính quyền vào cuộc chấn chỉnh

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài xế xe công nghệ từ Đà Nẵng về trải nghiệm tại một quán cơm Huế trên đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa, thành phố Huế). Theo nội dung phản ánh, người này đã phải trả 100.000 đồng cho một dĩa cơm tại quán mà ông gọi là "vỉa hè".

Tài xế này bức xúc cho rằng mức giá này quá cao so với mặt bằng chung, khi một suất cơm tương tự tại Đà Nẵng chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng.



Bài đăng của nam tài xế xe công nghệ về quán cơm Huế nhận nhiều lượt tương tác ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an phường và các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc tại quán cơm C.B.C (đóng trên đường Võ Thị Sáu).

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở này xác nhận có phục vụ khách hàng trên vào chiều 1.5 với hóa đơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, phía quán khẳng định khách đã tự lựa chọn món và được nhân viên báo giá trực tiếp trước khi phục vụ. Theo bản tường trình của chủ quán, khách hàng đã đồng ý với mức giá này và không có phản hồi gì về giá cả hay thái độ phục vụ cho đến khi rời đi.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã hướng dẫn và yêu cầu quán C.B.C phải rà soát, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai. Mục tiêu nhằm đảm bảo thông tin dịch vụ đến với khách hàng một cách minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc bức xúc không đáng có.

Đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa làm việc với chủ quán cơm ẢNH: BÌNH THIÊN

Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh yêu cầu cơ sở phải nâng cao chất lượng phục vụ và có thái độ ứng xử văn minh với du khách. Phía chủ quán đã tiếp thu toàn bộ ý kiến và ký cam kết chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng tương tự làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

Dính 'ồn ào' vì thu 30.000 đồng một dĩa cơm trắng

Không chỉ dừng lại ở vụ việc của tài xế Đà Nẵng, quán cơm Huế này trước đó cũng từng bị một nữ du khách từ Hà Nội phản ánh trên trang cá nhân. Du khách này bày tỏ quan điểm bức xúc khi quán thu 30.000 đồng cho một dĩa cơm trắng trong tổng hóa đơn 715.000 đồng của gia đình.

Cô cho rằng dù chi phí mặt bằng ở trung tâm cao, nhưng mức giá cho một đĩa cơm khô, rời rạc tại một quán bình dân như vậy là không tương xứng và đắt hơn nhiều so với thủ đô. Giải trình về việc này, chủ quán cho biết đoàn khách gồm 3 người lớn, 2 trẻ em đã được thông báo giá cụ thể từng món trước khi ăn vào chiều 30.4.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, dư luận đang chia làm 2 luồng ý kiến. Nhóm phản đối thì cho rằng dù là dịp lễ, mức giá 30.000 đồng cho một dĩa cơm trắng vẫn là quá cao.

Nhiều ý kiến nhấn mạn, Huế vốn nổi tiếng với ẩm thực ngon, rẻ và sự hiếu khách. Những sự việc như thế này, dù có báo giá trước hay không, vẫn tạo cảm giác "chặt chém", làm xấu đi hình ảnh du lịch cố đô trong mắt bạn bè quốc tế và tỉnh, thành khác bạn.

Một số ý kiến khác lại nhận định việc quán nằm ngay trung tâm phố Tây, lại phục vụ trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên mức giá có phần nhỉnh hơn là điều dễ hiểu. "Nếu thuận mua vừa bán, đã báo giá trước mà khách đồng ý thì khó trách chủ quán", một tài khoản chia sẻ.

UBND phường Thuận Hóa khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, góp ý của người dân và du khách để cùng giữ gìn hình ảnh du lịch Huế văn minh – thân thiện – an toàn.