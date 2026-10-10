Lý do Canon vẫn được nhắc đến đầu tiên khi mua máy ảnh

Khi tìm kiếm một chiếc máy ảnh mới, từ máy ảnh phim đến kỹ thuật số, Canon luôn là lựa chọn hàng đầu mà nhiều người khuyên dùng. Với hơn 20 năm chiếm lĩnh thị trường máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời toàn cầu, Canon đã khẳng định vị thế của mình.

Mặc dù không phải là thương hiệu đầu tiên sản xuất máy ảnh cho người tiêu dùng, tại sao Canon luôn nhận được sự ưu ái của khách hàng? Hãy cùng tìm hiểu.

Canon đang là thương hiệu dẫn đầu thị trường máy ảnh kỹ thuật số ẢNH: T.L

Tất cả bắt nguồn từ sự đa dạng trong dòng sản phẩm của Canon, từ những chiếc máy ảnh giá cả phải chăng cho người mới bắt đầu đến các mẫu cao cấp dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đây là một trong những lý do chính giúp thương hiệu này duy trì sức hút.

Hơn nữa, danh tiếng về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm đã khiến nhiều người tiêu dùng trung thành hơn với Canon, từ đó tạo ra một thị trường máy ảnh đã qua sử dụng mạnh mẽ. Thương hiệu máy ảnh Nhật Bản cũng không ngừng đổi mới công nghệ, tiên phong trong các tính năng như CPU tích hợp và lấy nét tự động.

Cách Canon giữ chân khách hàng

Lịch sử của Canon bắt đầu từ những năm 1930 tại Nhật Bản, với những chiếc máy ảnh đầu tiên nổi bật về độ tin cậy và chất lượng. Công ty này sau đó đã nhanh chóng mở rộng ra thị trường Mỹ, tạo dựng được uy tín và sự phổ biến.

Canon không chỉ thu hút người mới bắt đầu mà còn giữ chân họ khi họ muốn nâng cấp thiết bị. Nhiều ống kính của công ty tương thích với nhiều dòng máy khác nhau, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi nâng cấp từng thiết bị một.

Trong những năm gần đây, Canon đã giới thiệu dòng máy ảnh EOS M và EOS R, với thiết kế nhỏ gọn và tính năng hiện đại như quay video 8K, ổn định hình ảnh trong thân máy và khả năng lấy nét tự động nhận diện mắt động vật. Những cải tiến này đã giúp công ty duy trì vị thế cạnh tranh so với các thương hiệu lớn khác như Nikon và Sony.

Mặc dù Nikon và Sony cũng có những sản phẩm chất lượng, Canon vẫn chiếm ưu thế với 45,7% thị phần toàn cầu. Sự kết hợp giữa lịch sử lâu đời, độ tin cậy và sự đổi mới không ngừng đã giúp Canon trở thành thương hiệu máy ảnh phổ biến nhất trên thế giới.