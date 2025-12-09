Lý do 'chấm đen' xuất hiện trên màn hình iPhone

Nếu chú ý, người dùng sẽ thấy một thay đổi trong thành phần giao diện iPhone gần đây đó là sự xuất hiện chấm đen nằm bên phải của Dynamic Island - thiết kế có trên iPhone 14 Pro và iPhone 15 trở về sau.

Các mẫu iPhone đi kèm Dynamic Island xuất hiện chấm chỉ báo nền đen sau khi cập nhật iOS 18.4 ẢNH: K. VĂN

Theo BGR, thay đổi xuất hiện kể từ bản cập nhật iOS 18.4 được Apple phát hành vào năm ngoái chỉ đơn giản là một cải tiến về mặt thẩm mỹ cho hai chỉ báo quyền riêng tư đã được giới thiệu từ iOS 14: chấm cam và chấm xanh lá cây.

Với iOS 18.4, các nhà phát triển đã di chuyển các chỉ báo này vào Dynamic Island và thêm nền đen để chúng dễ nhìn thấy hơn. Cụ thể, khi chấm đen chuyển sang xanh lá cây cho biết ứng dụng đang sử dụng camera, trong khi chuyển sang chấm cam cho biết ứng dụng đang sử dụng micrô.

Liệu có thể tắt chấm chỉ báo trên iPhone?

Để tắt các chấm này, người dùng chỉ cần đóng ứng dụng đang sử dụng camera hoặc micrô. Nếu không chắc chắn ứng dụng nào đang kích hoạt các chỉ báo này, người dùng có thể mở Trung tâm điều khiển bằng cách kéo xuống từ góc trên bên phải màn hình để xem thông tin về các ứng dụng đang hoạt động.

Mặc dù không thể vô hiệu hóa hoàn toàn các chỉ báo này, nhưng người dùng có thể kiểm soát quyền riêng tư của mình bằng cách quản lý quyền truy cập camera và micrô. Để thực hiện, hãy vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật và chạm vào mục Camera hoặc Micrô. Nếu người dùng thu hồi quyền truy cập của một ứng dụng, các chấm chỉ báo sẽ không còn xuất hiện khi họ sử dụng ứng dụng đó.

Người dùng có thể vô hiệu hóa quyền truy cập micro hoặc camera của các ứng dụng trong phần thiết lập riêng tư trên iOS ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, người dùng cũng nên chú ý đến các ứng dụng đang chạy trên iPhone vì chỉ báo quyền riêng tư có thể là dấu hiệu cho thấy có phần mềm độc hại đang hoạt động. Để bảo vệ thiết bị, hãy tránh sử dụng cổng sạc USB công cộng và cân nhắc sử dụng phụ kiện bảo vệ khi cần sạc điện thoại.

Tóm lại, việc cập nhật phần mềm không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Hãy thường xuyên kiểm tra và quản lý quyền truy cập của các ứng dụng để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.