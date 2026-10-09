Lý do dung lượng 5G trên iPhone nhanh cạn và cách khắc phục đơn giản

Trên nền tảng iOS, có một tính năng mang tên Wi-Fi Assist (được đổi tên thành Connectivity Assist trên hệ điều hành iOS 27) được Apple bật mặc định nhằm hỗ trợ thiết bị duy trì kết nối Internet mượt mà bằng dữ liệu di động khi sóng Wi-Fi gặp sự cố chậm trễ.

Tuy nhiên, dù mang lại sự tiện lợi, nhưng quá trình chuyển đổi này diễn ra hoàn toàn âm thầm không kèm theo thông báo, khiến người dùng sử dụng các gói cước có giới hạn dễ bị cạn kiệt dung lượng nhanh hơn dự kiến.

Kiểm soát dữ liệu di động trên iPhone bằng cách tắt Wi-Fi Assist ẢNH: PHONG ĐỖ

Tùy chỉnh cài đặt iOS giúp người dùng tránh lãng phí dung lượng 5G

Để ngăn chặn thiết bị tự ý tiêu tốn dung lượng dữ liệu di động, trên iOS 27 người dùng có thể truy cập Cài đặt (Settings), chọn mục Wi-Fi và tắt tính năng Connectivity Assist ở cuối trang, hoặc vào phần Dữ liệu di động (Cellular) trên các phiên bản iOS cũ hơn để tắt Wi-Fi Assist.

Cơ chế này không kích hoạt khi chuyển vùng quốc tế và chỉ can thiệp vào các ứng dụng đang mở trực tiếp trên màn hình, đồng thời việc tắt bỏ tính năng sẽ khiến máy chấp nhận tốc độ mạng chậm hơn khi sóng Wi-Fi yếu để đổi lấy quyền chủ động kiểm soát.

Bên cạnh việc can thiệp vào thiết lập kết nối, người dùng cũng có thể kiểm tra danh sách tiêu tốn dung lượng chi tiết nhất đối với từng ứng dụng. Để thực hiện, vẫn ở mục Cellular, hãy tìm đến mục 'Cellular Data for [tên nhà mạng] ' và bấm 'Show All'.

Các bước tắt tính năng Wi-Fi Assist và kiểm tra danh sách ứng dụng 'ngốn' 5G nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc rà soát và tắt quyền sử dụng dữ liệu di động đối với các ứng dụng không thiết yếu như mua sắm hay tiện ích ít dùng sẽ buộc chúng chỉ hoạt động khi có sóng Wi-Fi. Ngoài ra, việc điều chỉnh tính năng Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh) sang chế độ chỉ Wi-Fi hoặc tắt hẳn cũng giúp ngăn chặn tình trạng 'ngốn' dung lượng ngoài ý muốn.

Nhìn chung, Wi-Fi Assist vẫn là một công cụ hữu ích khi người dùng sở hữu gói cước không giới hạn hoặc thường xuyên làm việc tại các điểm truy cập công cộng đông đúc như quán cà phê và sân bay. Tuy nhiên, đối với những thuê bao có dung lượng di động hạn chế, việc chủ động tắt tính năng này cùng việc quản lý chặt chẽ mức tiêu thụ của từng ứng dụng là giải pháp thiết thực để bảo toàn gói cước.