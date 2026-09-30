Lý do Dương Tử giảm thù lao khi đóng 'Gia nghiệp'

Theo số liệu do Beacon Data công bố cuối tháng 6 vừa qua, bộ phim cổ trang Gia nghiệp do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính đã cán mốc 1,1 tỉ lượt xem. Tác phẩm vươn lên dẫn đầu phân khúc phim truyền hình truyền cảm hứng trong nửa đầu năm 2026. Thành tích này gây chú ý khi giai đoạn đầu phim ra mắt chưa thực sự bùng nổ. Phải đến khi câu chuyện mở rộng và các tuyến nhân vật phát triển sâu hơn, Gia nghiệp mới tạo nên đà bứt phá mạnh mẽ.

Dương Tử dành 3 tháng học 36 công đoạn làm mực thủ công để hóa thân vào vai Lý Trinh Ảnh: THVL cung cấp

Dương Tử chấp nhận giảm thù lao vì bối cảnh

Cùng thời điểm phim gây sốt, thông tin về thù lao của dàn diễn viên chính nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Truyền thông Trung Quốc cho biết Dương Tử nhận khoảng 5 triệu NDT (khoảng 20 tỉ đồng) cho vai nữ chính Lý Trinh, trong khi nam chính Hàn Đông Quân nhận khoảng 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỉ đồng).

Mức thù lao này giảm đáng kể so với các dự án trước của nữ ngôi sao Dương Tử. Ở phim Quốc sắc phương hoa, cô từng nhận khoảng 20 triệu NDT (khoảng 77,4 tỉ đồng), còn dự án Cây sinh tử nhận khoảng 12 triệu NDT (khoảng 46,4 tỉ đồng). Như vậy, thù lao của Dương Tử trong Gia nghiệp đã giảm tới 4 lần.

Sự điều chỉnh này có lý do. Gia nghiệp có tổng kinh phí sản xuất vượt 320 triệu NDT (khoảng 1.238 tỉ đồng). Đoàn phim đã dành 90 ngày tại An Huy để phục dựng xưởng làm mực truyền thống, đòi hỏi khoản đầu tư rất lớn cho bối cảnh và mỹ thuật. Việc Dương Tử nhận thù lao thấp hơn đã giúp nhà sản xuất dồn thêm nguồn lực cho chất lượng sản xuất. Nghề chế tác mực Huy Châu nhờ đó xuất hiện sống động, đóng vai trò cốt lõi trong mạch truyện thay vì chỉ làm phông nền trang trí.

Xóa tan nghi ngại lặp lại chính mình

Vào vai Lý Trinh chỉ một năm sau hai hình tượng nữ cường trong Quốc sắc phương hoa và Cẩm tú phương hoa, Dương Tử từng đối mặt với hoài nghi về việc lặp lại hình ảnh. Tuy nhiên, cô đã chứng minh sự khác biệt qua diễn biến phim. Khác với một Hà Duy Phương chín chắn, điềm tĩnh, nhân vật Lý Trinh ở giai đoạn đầu lại bộc trực, lanh lợi và hành động theo cảm tính, trước khi từng bước trưởng thành qua biến cố gia đình.

Gia nghiệp tái hiện không gian và quy trình chế tác mực truyền thống Huy Mặc Ảnh: THVL cung cấp

Để hóa thân trọn vẹn, Dương Tử dành 3 tháng sinh sống tại một xưởng mực cổ ở Huy Châu, học đủ 36 công đoạn chế tác thủ công. Thậm chí ở phân cảnh giã "Thất yên mực", bàn tay cô đã bị phồng rộp và chảy máu.

Dương Tử từng bộc bạch: "Chỉ khi thực sự bước chân vào xưởng mực, tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng đằng sau mỗi thỏi mực là tinh thần nghệ nhân qua hàng ngàn lần đập giã. Tính chất của mực vốn trầm tĩnh giúp con người rèn sự kiên nhẫn; tính dẻo dai giúp giữ vững bản lĩnh, không dễ gục ngã trước sóng gió".

Đánh giá về tác phẩm, ông Trọng Trình Tường, thành viên Viện Nghiên cứu Văn hóa Lịch sử Trung ương Trung Quốc, nhận xét bộ phim đã xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nghệ thuật và kinh tế, đạt đến chiều cao sáng tác hiếm thấy và thực hành sinh động phương châm dùng văn hóa để giáo hóa con người.

Gia nghiệp dài 42 tập, lấy bối cảnh triều Minh. Phim kể về hành trình Lý Trinh khôi phục cơ nghiệp làm mực của gia tộc sau biến cố, đồng hành cùng tri kỷ Lạc Văn Khiêm (Hàn Đông Quân). Tác phẩm chính thức phát sóng tại Việt Nam trên kênh THVL1 vào lúc 21 giờ từ thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 9.10.2026.