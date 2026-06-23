Lý do hoãn phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Bà Hồng Nhung (thứ hai từ trái sang) cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa chiều 23.6 Ảnh: L.X

Hôm nay 23.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của các bên trong vụ "Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và Đòi nhà cho ở nhờ", giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh).

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước giờ diễn ra phiên tòa, nhiều YouTuber, người dân đứng ngoài khu vực tòa án theo dõi thông tin vụ án. Lực lượng bảo vệ, công an... túc trực trước cổng tòa án để giữ trật tự.

Tại phiên tòa chiều nay, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ), ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh) đã có mặt tại tòa.

Phía bên ngoài, YouTuber, TikToker, người dân tập trung đông ở cổng tòa từ trước giờ xét xử phúc thẩm Ảnh: L.X

Hồng Loan vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Người đại diện ủy quyền của bà Loan là bà Nguyễn Thị Minh Thái vắng mặt.

Tại phần thủ tục, theo thư ký tòa báo cáo, bà Võ Thị Hồng Loan có đơn xin hoãn phiên tòa vì gặp vấn đề sức khỏe.

Theo đó, ngày 22.6, bà Loan phải nhập viện do sốt, đau bụng, tiêu hóa và đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài đơn xin hoãn phiên tòa, bà Loan có cung cấp thêm bản photo giấy chứng nhận của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khoa Ngoại tiêu hóa, xác nhận là bà Võ Thị Hồng Loan đang được điều trị tại Đại học Y Dược TP.HCM từ ngày 22.6, hình thức điều trị là điều trị nội trú, chẩn đoán là viêm dạ dày và bệnh trào ngược dạ dày thực quản, điều trị đợt ba.

Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (P.Bình Thạnh, TP.HCM) và UBND P.Cầu Kiệu... có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo đại diện VKSND Tối cao tại TP.HCM, trong phiên tòa hôm nay, bị đơn là Võ Thị Hồng Loan có đơn đề nghị hoãn phiên tòa kèm theo giấy xác nhận nằm viện điều trị của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đây là lý do khách quan và thuộc trường hợp bất khả kháng của bị đơn, vì vậy về hình thức đơn xin hoãn của bị đơn là có cơ sở nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi vào phòng nghị án để hội ý, chủ tọa tiếp tục yêu cầu thư ký kiểm tra sự có mặt của bà Nguyễn Thị Minh Thái, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Võ Thị Hồng Loan. Thư ký phiên tòa cho biết đến thời điểm đó vẫn chưa nhận được thông tin về việc bà Thái có mặt tại tòa.

Sau khi xem xét các tài liệu trong hồ sơ, ý kiến của đại diện Viện kiểm soát và kết quả hội ý tại phòng nghị án, HĐXX nhận định bà Võ Thị Hồng Loan có đơn xin hoãn phiên tòa kèm theo các giấy tờ y tế chứng minh đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, tình trạng tham gia tố tụng của các đương sự tại phiên tòa chưa bảo đảm đầy đủ theo quy định.

Từ những căn cứ trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau.

Trước khi kết thúc phiên làm việc, bà Võ Thị Hồng Nhung phát biểu ý kiến, bày tỏ mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử trở lại. "Tôi mong HĐXX đưa vụ án này ra xét xử lại sớm nhất để mọi việc được ổn định", bà Nhung nói.