Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Bà Hồng Nhung (trái) và Hồng Loan Ảnh: N.T

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã ấn định lịch xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp về việc "Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và Đòi nhà cho ở nhờ", giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh).

Theo đó, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên sẽ được mở vào chiều 23.6 tại trụ sở TAND Tối cao tại TP.HCM.

Phiên xét xử phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh).

Ngoài nguyên đơn, bị đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tòa phúc thẩm đã triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: bà Lê Thị Hồng Phượng, ông Võ Thành Nhiêu, Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (P.Bình Thạnh, TP.HCM), UBND P.Cầu Kiệu (TP.HCM)... cùng một số cá nhân khác.

Diễn biến vụ tranh chấp liên quan về di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh

Hồng Loan (trái) và Hồng Phượng (con gái bà Hồng Nhung) tại phiên tòa ngày 22.4 Ảnh: L.X

Trước đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM từng mở phiên xét xử vào tháng 5.2025 và tháng 4.2026, nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Trong phiên xét xử phúc thẩm gần nhất diễn ra hồi tháng 4.2026, bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và bà Lê Thị Hồng Phượng, ông Võ Thành Nhiêu cùng luật sư đại diện đều có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, UBND P.Cầu Kiệu cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX nhận thấy sự có mặt của UBND P.Cầu Kiệu là rất quan trọng trong vụ án này. Theo HĐXX, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm, nên để đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Gần 3 năm qua, ồn ào tranh chấp liên quan về di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm ngày 7.1.2025, HĐXX quyết định bà Võ Thị Hồng Nhung được chia 15% di sản của cố NSƯT Vũ Linh, còn 85% còn lại thuộc quyền sở hữu của bà Võ Thị Hồng Loan. Khối di sản bao gồm: nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm (Q.Phú Nhuận cũ, TP.HCM); 3.007 m2 đất tại TP.Thủ Đức cũ (TP.HCM) và một ô tô.

Sau đó, Hồng Loan đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Theo nội dung đơn kháng cáo, Hồng Loan không chấp nhận về việc TAND TP.HCM tuyên bà Võ Thị Hồng Nhung được hưởng 15% tổng giá trị di sản mà cố nghệ sĩ để lại. Hồng Loan làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bà Hồng Nhung hưởng 15% di sản của nghệ sĩ Vũ Linh.

Đến ngày 20.1.2025, bà Hồng Nhung cũng đã nộp đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bà Hồng Nhung cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.