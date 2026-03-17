Lý do hơn 20% người Mỹ vẫn dùng điện thoại cố định

Kiến Văn
17/03/2026 10:12 GMT+7

Khi công nghệ 6G, liên lạc vệ tinh và nhiều xu hướng hiện đại khác đang được thảo luận, một bộ phận người dân Mỹ vẫn kiên quyết giữ lại điện thoại cố định.

Theo dữ liệu khảo sát gần đây của Verizon, hơn 20% người trưởng thành tại Mỹ vẫn sống trong hộ gia đình có điện thoại cố định hoạt động. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc nước Mỹ cho thấy sự trung thành mạnh mẽ với hơn 34% hộ gia đình vẫn duy trì kết nối này.

Bài viết trên blog của Verizon chỉ ra rằng nhiều người có thể giữ điện thoại cố định vì lý do hoài niệm hoặc thói quen. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tiếp tục trả tiền cho một số điện thoại nhà chỉ vì lý do này là điều bất ngờ.

Ngoài lý do nói trên, điện thoại cố định vẫn mang lại những lợi ích thiết thực, đặc biệt khi nó giúp duy trì kết nối mà không bị phân tâm bởi các ứng dụng, thông báo từ mạng xã hội hay video giải trí.

Ưu điểm lớn của điện thoại cố định

Theo PhoneArena, một trong những ưu điểm lớn nhất của điện thoại cố định là nó đóng vai trò trở thành điểm liên lạc chung cho cả gia đình. Khác với smartphone cá nhân, điện thoại cố định đại diện cho cả ngôi nhà, cho phép trường học, phòng khám bác sĩ, hàng xóm và người thân liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình một cách đáng tin cậy.

Ngày nay, điện thoại cố định đã có sự chuyển mình đáng kể. Thay vì sử dụng hệ thống dây đồng như trước đây, hầu hết điện thoại cố định hiện nay hoạt động thông qua công nghệ VoIP (Voice over Internet Protocol). Các dịch vụ như Fios Digital Voice của Verizon hay Frontier Home Phone sử dụng mạng internet cáp quang, cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho việc phát trực tuyến và các thiết bị kết nối khác trong gia đình.

Điện thoại cố định không nhằm thay thế smartphone mà chỉ đơn giản là đảm nhận vai trò cung cấp một đầu mối liên lạc đáng tin cậy trong gia đình, đồng thời giảm thiểu sự phân tâm từ các thiết bị kỹ thuật số. Đối với nhiều gia đình, điều này là vô cùng quan trọng.

VNPT khuyến cáo hiện tượng lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

Những ngày gần đây, hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát trở lại. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng 18001166 của VNPT để lừa đảo gây hoang mang cho người dùng.

