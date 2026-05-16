Lý do Jo Jung Suk giấu kín 2 con, hé lộ dự án âm nhạc mới

Châu Mộc
16/05/2026 12:33 GMT+7

Tài tử 'Hospital Playlist' Jo Jung Suk vừa có những chia sẻ đầu tiên về việc giữ kín hình ảnh các con, đồng thời khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với thông báo về màn tái xuất âm nhạc trong tháng 5 này.

Trong một buổi livestream ngày 15.5 giao lưu cùng người hâm mộ, Jo Jung Suk đã lần đầu cởi mở chia sẻ về cuộc sống gia đình cùng nữ ca sĩ Gummy. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, nam diễn viên đã thẳng thắn trần tình về lý do tại sao anh quyết định giữ kín diện mạo của hai thiên thần nhỏ suốt thời gian qua.

Trước những nghi vấn về việc quá khắt khe trong bảo mật hình ảnh đời tư, Jo Jung Suk bày tỏ quan điểm đầy trách nhiệm của một người cha. Anh khẳng định việc không công khai mặt các con là để bảo vệ quyền riêng tư, giúp các bé có một tuổi thơ bình yên nhất có thể.

Tuy nhiên, tài tử cũng khiến khán giả phải bật cười khi hé lộ về diện mạo của các nhóc tỳ thông qua lời kể. Jo Jung Suk thừa nhận hai con gái chính là "bản sao" hoàn hảo của mình: "Bé đầu giống tôi đã đành, đến bé thứ hai tôi kỳ vọng giống mẹ nhưng cuối cùng lại còn giống tôi hơn cả chị nó". Anh hóm hỉnh đùa rằng gia đình hiện tại đang ở thế "3 chọi 1" khi bộ gene của anh hoàn toàn áp đảo bà xã Gummy. Nam diễn viên muốn các con đủ lớn để tự quyết định có muốn xuất hiện trước công chúng hay không thay vì bị áp đặt bởi sự nổi tiếng của bố mẹ.

Dự án âm nhạc của Jo Jung Suk lộ diện

Không chỉ gây chú ý bằng chuyện đời tư, Jo Jung Suk còn mang đến một "món quà" bất ngờ cho những ai yêu mến giọng hát của anh. Sau thời gian dài tập trung cho nghiệp diễn, tài tử chính thức xác nhận sẽ trở lại với một dự án âm nhạc cá nhân đầy tâm huyết.

Cụ thể, sản phẩm âm nhạc này đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 28.5. 


Hit 'Aloha' bỗng dưng hot trở lại nhờ Jo Jung Suk

