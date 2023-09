Lý do khiến du khách Hàn Quốc 'mê mệt' Việt Nam

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia, trong 7 tháng đầu năm 2023, với hơn 1,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến nước ta, chiếm tới gần 30% tổng lượng khách quốc tế. Những tưởng lượng khách Hàn đến Việt Nam sẽ giảm sau hè khi tháng 8 hằng năm được xem là thấp điểm về đón khách quốc tế. Tuy nhiên, riêng tháng 8 vừa qua ghi nhận 385.904 lượt khách Hàn Quốc, tăng tới gần 100.000 lượt so với tháng 7, chứng tỏ sức hút ngày càng lớn của Việt Nam tới du khách xứ sở kim chi.

Giải thích cho điều này, ông Yong Sung Ok - trưởng phòng khu vực Đông Nam Á của công ty du lịch top đầu Hàn Quốc Hanatour cho biết: "Việt Nam là quốc gia được tìm kiếm và phổ biến bậc nhất với du khách Hàn Quốc thời gian gần đây. Vị trí địa lý gần nhau, có nhiều đường bay, giá vé máy bay cũng tương đối rẻ với người Hàn Quốc". Ngoài những điều được ông Yong Sung Ok chia sẻ, lý do khiến khách Hàn Quốc "mê mệt" Việt Nam là nhờ những điểm đến hấp dẫn với đa dạng trải nghiệm.

Việt Nam đang là lựa chọn du lịch hàng đầu của khách Hàn Quốc

Đà Nẵng - thỏi nam châm hút khách Hàn Quốc

Trong mắt người Hàn, Đà Nẵng - thành phố được mệnh danh "đáng sống nhất" Việt Nam, là điểm đến lý tưởng. Ông Yong Sun Ok cho biết, người Hàn Quốc yêu thích Đà Nẵng bởi nơi đây vừa có thể tham quan du lịch, vừa giải trí. "Đà Nẵng nổi tiếng với người Hàn, có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tuyệt vời. Sân bay gần thành phố, nhiều lựa chọn khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng, giao thông và an ninh đều rất tốt. Ẩm thực cũng là thế mạnh với các món ăn được người Hàn ưa chuộng", ông dành nhiều lời khen cho Đà Nẵng.

Có thể nhận định, hiếm nơi nào "chiều" khách như Đà Nẵng, khi du khách vừa được du lịch biển, vừa có nhiều trải nghiệm hấp dẫn trên núi. Một điểm đến ghi nhận lượng khách Hàn Quốc "áp đảo" là Sun World Ba Na Hills.

Sun World Ba Na Hills hấp dẫn khách Hàn Quốc nhờ nhiều trải nghiệm, công trình độc đáo

Theo thống kê của khu du lịch, trong những tháng đầu năm, khách Hàn Quốc chiếm tới khoảng 33% lượng khách đến đây. Còn trong những tháng hè, con số này vẫn giữ hơn 15% khi thị trường khách quốc tế khác chỉ chiếm khoảng 1-5%.

Tờ Financial News của Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng cứ 3 du khách thì có 1 du khách Hàn Quốc tại Sun World Ba Na Hills. Theo phỏng vấn với đại diện KDL, một trong những lý do hấp dẫn du khách Hàn Quốc là bởi nơi đây phù hợp với tâm lý của họ. Khách Hàn thích không khí của một thị trấn Châu Âu cổ kính, quan tâm tới những địa điểm được nhiều đánh giá cao trên Instagram. Đặc biệt, người Hàn Quốc xem Cầu Vàng là một trong những biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Phú Quốc - "ngôi sao đang lên" với người Hàn

Mới đây, hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc đưa ra nhận định, so với Đà Nẵng, Hạ Long thì Phú Quốc vẫn là thiên đường nghỉ dưỡng ít người biết. Theo khảo sát của Yonhap, lượng khách Hàn đến Phú Quốc đang tăng lên nhờ hiệu ứng truyền miệng, có thể thường xuyên thấy những biển hiệu Hàn Quốc ở các nhà hàng, tiệm massage ở trung tâm thành phố biển đảo. Khách Hàn cũng thích hải sản tươi sống cùng đặc sản điểm nhấn là nước mắm.

Sunset Town tại Phú Quốc

Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Theo đại diện của khu du lịch Sun World Hon Thom, khách Hàn Quốc chiếm gần một nửa lượng khách quốc tế sử dụng cáp treo. Họ thích việc được ngồi cáp treo 3 dây dài bậc nhất thế giới, ngắm nhìn những bãi biển sạch trong, xanh ngọc của Phú Quốc từ trên cao. Ngoài ra, nhiều khu nghỉ dưỡng có view ra toàn cảnh đại dương hay đa dạng trải nghiệm như khám phá văn hóa, tham quan thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town cũng là những lý do khiến nhiều du khách Hàn Quốc chọn Phú Quốc khi tới Việt Nam du lịch.

Fansipan - "người Hàn Quốc thích núi"

Ngoài những thành phố biển hút khách Hàn Quốc như Đà Nẵng, Phú Quốc, du khách Hàn cũng bắt đầu có xu thế chọn những điểm đến trên núi cao của Việt Nam, đặc biệt là Sa Pa, do có cáp treo giống như tại Bà Nà. Ông Yong Sun Ok cho biết, người Hàn Quốc thích núi. "Bản thân tôi thích đi cáp treo. Tôi nghĩ điều hấp dẫn nhất là có thể ngắm cảnh từ trên cao", ông chia sẻ.

Khung cảnh hùng vĩ của cung đường cáp treo lên Fansipan

6 tháng đầu năm, khu du lịch Sun World Fansipan Legend ghi nhận 14.300 lượt khách Hàn Quốc, chiếm 11% tổng lượng khách quốc tế, tăng so với những năm trước. Vào một số ngày, du khách Hàn Quốc dẫn đầu lượng khách quốc tế đến đây.

Một trong những lý do là lượng check-in trên Instagram của khách Hàn với địa điểm này tăng cao. Họ bị "mê hoặc" bởi tuyến cáp treo băng qua những ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc, hay đi trên chuyến tàu hỏa leo núi màu đỏ qua thung lũng Mường Hoa đẹp thơ mộng không khác gì tại Thụy Sĩ.

Ngoài ra, chinh phục độ cao của Fansipan cũng là lý do mà người Hàn Quốc thích thú. "Đỉnh Fansipan của Việt Nam cao 3.143m, cao hơn gần gấp đôi Hallasan - ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Điều này làm chúng tôi hứng thú", Jung Yuri, du khách đến từ chính đảo Jeju, nơi có núi Hallasan, chia sẻ. Nhiều khách Hàn Quốc lên Fansipan còn ví cảnh quan đẹp tựa một chốn bồng lai.

Du khách Hàn Quốc hào hứng check-in với đỉnh Fansipan

Nhờ những điểm đến hấp dẫn với đa dạng trải nghiệm, du lịch Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng hút khách Hàn Quốc. Không chỉ Đà Nẵng, du khách Hàn sẽ tiếp tục cho nhiều điểm đến của mảnh đất hình chữ S vào danh sách "nhất định phải đến", để trải nghiệm một đất nước thật kỳ thú với cảnh quan đặc sắc của mỗi vùng miền.