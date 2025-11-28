Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Lý do khiến du khách người Úc này quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
28/11/2025 08:48 GMT+7

Trên tờ Sydney Morning Herald, du khách người Úc Ben Groundwater chia sẻ lý do vì sao anh quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm qua.

Tôi vẫn nhớ món phở ở Phú Vương ở TP.HCM. Nó thật hoàn hảo: thơm phức, cân bằng, thanh tao, đậm đà, điểm xuyết những giá đỗ và rau thơm.

Hương thơm của món phở, một mùi hương đặc trưng hòa quyện với khói xe máy và không khí ẩm ướt của Sài Gòn, vẫn còn đọng lại trong tôi khiến tôi luôn muốn ăn lại. Nhất định phải ăn.

Đây chính là điều đặc biệt của Việt Nam. Nó đọng lại trong bạn. Nó kéo bạn trở về. Tôi đã đến thăm đất nước này hơn 20 năm nay (một trong những email đầu tiên tôi gửi là cho một nhà khách ở Hà Nội) và chưa bao giờ tôi cảm thấy chán, hay thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không quay lại.

Lý do khiến du khách người Úc này quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm- Ảnh 1.

Mùi phở khiến du khách luôn muốn quay lại Việt Nam

ẢNH: GETTY

Bởi vì tôi sẽ quay lại, không chỉ vì món phở ở phở Phú Vương, mà còn vì nhiều lý do khác nữa. Vì vùng cao nguyên mờ sương và văn hóa ở Sa Pa, miền cực Bắc; vì những con phố nhỏ hẹp và sự hối hả của Hà Nội; vì vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, niềm vui giản dị và sự tự do của chuyến khám phá đồng bằng sông Cửu Long, những khoảnh khắc tuyệt vời bên bãi biển Nha Trang, sự thư thái mát mẻ của Đà Lạt.

Tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều này. Việt Nam hiện là một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất đối với du khách Úc, một quốc gia mà chúng tôi đang nhanh chóng bị mê hoặc.

Có nhiều đất nước trên thế giới được du khách Úc yêu thích, chẳng hạn Nhật Bản, vì mang đến sự hòa nhập văn hóa, một cảm giác mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Việt Nam cũng vậy, nhưng có thêm cảm giác khó đoán.

Chúng tôi yêu thích Nhật Bản vì sự đa dạng về địa điểm, từ núi non, bãi biển, hồ nước đến những thành phố lớn. Việt Nam cũng vậy.

Và nhiều người Úc đến Nhật Bản để thưởng thức ẩm thực, điều mà bạn hoàn toàn có thể và nên làm ở Việt Nam. Nền ẩm thực ở đất nước này rất đa dạng và vô cùng dễ tiếp cận, cả về giá cả lẫn phong cách ẩm thực.

Lý do khiến du khách người Úc này quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm- Ảnh 2.

Khám phá Sa Pa bằng xe máy

ẢNH: GETTY

Phần lớn những gì chúng ta yêu thích - và cả những gì tôi yêu thích - về Nhật Bản, một đất nước đã chứng kiến lượng du khách Úc tăng mạnh trong khoảng một thập kỷ qua, cũng có thể được tìm thấy ở Việt Nam, và thường chỉ với một phần nhỏ giá cả. Tất cả những thứ mà bạn có thể không đủ khả năng chi trả ở một quốc gia khác (ở châu Âu, Mỹ hoặc thậm chí một số vùng ở châu Á), bạn đều có thể làm ở Việt Nam.

Và còn nhiều điều thú vị hơn ở đây để yêu thích, nhiều điều để lý giải cho sự đam mê này. Việt Nam mang đến một sự hồi hộp nguyên sơ mà bạn không thể tìm thấy ở nhiều nơi khác.

Một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất đời tôi là được chạy xe máy quanh đồng bằng sông Cửu Long, ghé vào những quán ven đường nhâm nhi cà phê đá Việt Nam, ghé vào những thị trấn nhỏ để ăn bánh xèo (bánh xèo giòn rụm nhân thịt heo và hải sản) cho bữa trưa, nghỉ đêm tại những nhà nghỉ bình dân và ăn phở cho bữa sáng ở các chợ địa phương.

Một trong những điều thu hút khác của Việt Nam, là bạn có thể trải nghiệm và khám phá những khía cạnh khác nhau, những phong cách du lịch khác nhau, và tất cả đều tuyệt vời. Bạn có thể ăn ốc và uống bia tại một quán ăn ngoài trời vào một đêm, rồi sau đó ghé thăm một quán bar sang trọng với những ly cocktail hảo hạng vào ngày hôm sau. Hoặc làm tất cả chỉ trong một đêm.

Lý do khiến du khách người Úc này quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm- Ảnh 3.

Vẻ đẹp hoang sơ của sông nước miền Tây

ẢNH: ISTOCK

Việt Nam cũng mang đến một niềm vui khó tả mà bạn không thể tìm thấy ở những nơi khác: bạn gặp gỡ rất nhiều người, bạn nhìn vào cuộc sống của họ và họ cũng nhìn vào cuộc sống của bạn, theo một cách cân bằng và tự nhiên. Các thành phố của Việt Nam năng động và thú vị, tràn ngập những người trẻ kinh doanh, học tập, rong ruổi trên xe máy, ăn uống và vui chơi.

Tôi không nghĩ sự quan tâm ngày càng tăng của người Úc đến Việt Nam sẽ giảm bớt trong tương lai gần. Thực tế, tôi nghĩ nó sẽ còn tăng lên. Nhiều du khách đến Việt Nam lần đầu sẽ hiểu rằng Việt Nam luôn trân trọng những chuyến thăm trở lại, và những chuyến thăm đó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tin liên quan

Báo Úc nói 8 lý do 'phải đến Việt Nam, hãy quên Nhật Bản hay Bali'

Báo Úc nói 8 lý do 'phải đến Việt Nam, hãy quên Nhật Bản hay Bali'

Đất nước Mặt trời mọc cực kỳ nổi tiếng với du khách Úc, nhưng có một quốc gia châu Á cũng khiến khách mê mẩn không kém, đó là Việt Nam. Bài viết trên tờ Sydney Morning Herald nêu ra 8 lý do du khách Úc nên tới nơi này và 'hãy quên Nhật Bản hay Bali".

Khám phá thêm chủ đề

du khách Úc Việt Nam Sa Pa Phở Phở Phú Vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận