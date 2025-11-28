Lý do khiến du khách người Úc này quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm

Tôi vẫn nhớ món phở ở Phú Vương ở TP.HCM. Nó thật hoàn hảo: thơm phức, cân bằng, thanh tao, đậm đà, điểm xuyết những giá đỗ và rau thơm.

Hương thơm của món phở, một mùi hương đặc trưng hòa quyện với khói xe máy và không khí ẩm ướt của Sài Gòn, vẫn còn đọng lại trong tôi khiến tôi luôn muốn ăn lại. Nhất định phải ăn.

Đây chính là điều đặc biệt của Việt Nam. Nó đọng lại trong bạn. Nó kéo bạn trở về. Tôi đã đến thăm đất nước này hơn 20 năm nay (một trong những email đầu tiên tôi gửi là cho một nhà khách ở Hà Nội) và chưa bao giờ tôi cảm thấy chán, hay thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không quay lại.

Mùi phở khiến du khách luôn muốn quay lại Việt Nam ẢNH: GETTY

Bởi vì tôi sẽ quay lại, không chỉ vì món phở ở phở Phú Vương, mà còn vì nhiều lý do khác nữa. Vì vùng cao nguyên mờ sương và văn hóa ở Sa Pa, miền cực Bắc; vì những con phố nhỏ hẹp và sự hối hả của Hà Nội; vì vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, niềm vui giản dị và sự tự do của chuyến khám phá đồng bằng sông Cửu Long, những khoảnh khắc tuyệt vời bên bãi biển Nha Trang, sự thư thái mát mẻ của Đà Lạt.

Tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều này. Việt Nam hiện là một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất đối với du khách Úc, một quốc gia mà chúng tôi đang nhanh chóng bị mê hoặc.

Có nhiều đất nước trên thế giới được du khách Úc yêu thích, chẳng hạn Nhật Bản, vì mang đến sự hòa nhập văn hóa, một cảm giác mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Việt Nam cũng vậy, nhưng có thêm cảm giác khó đoán.

Chúng tôi yêu thích Nhật Bản vì sự đa dạng về địa điểm, từ núi non, bãi biển, hồ nước đến những thành phố lớn. Việt Nam cũng vậy.

Và nhiều người Úc đến Nhật Bản để thưởng thức ẩm thực, điều mà bạn hoàn toàn có thể và nên làm ở Việt Nam. Nền ẩm thực ở đất nước này rất đa dạng và vô cùng dễ tiếp cận, cả về giá cả lẫn phong cách ẩm thực.

Khám phá Sa Pa bằng xe máy ẢNH: GETTY

Phần lớn những gì chúng ta yêu thích - và cả những gì tôi yêu thích - về Nhật Bản, một đất nước đã chứng kiến lượng du khách Úc tăng mạnh trong khoảng một thập kỷ qua, cũng có thể được tìm thấy ở Việt Nam, và thường chỉ với một phần nhỏ giá cả. Tất cả những thứ mà bạn có thể không đủ khả năng chi trả ở một quốc gia khác (ở châu Âu, Mỹ hoặc thậm chí một số vùng ở châu Á), bạn đều có thể làm ở Việt Nam.

Và còn nhiều điều thú vị hơn ở đây để yêu thích, nhiều điều để lý giải cho sự đam mê này. Việt Nam mang đến một sự hồi hộp nguyên sơ mà bạn không thể tìm thấy ở nhiều nơi khác.

Một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất đời tôi là được chạy xe máy quanh đồng bằng sông Cửu Long, ghé vào những quán ven đường nhâm nhi cà phê đá Việt Nam, ghé vào những thị trấn nhỏ để ăn bánh xèo (bánh xèo giòn rụm nhân thịt heo và hải sản) cho bữa trưa, nghỉ đêm tại những nhà nghỉ bình dân và ăn phở cho bữa sáng ở các chợ địa phương.

Một trong những điều thu hút khác của Việt Nam, là bạn có thể trải nghiệm và khám phá những khía cạnh khác nhau, những phong cách du lịch khác nhau, và tất cả đều tuyệt vời. Bạn có thể ăn ốc và uống bia tại một quán ăn ngoài trời vào một đêm, rồi sau đó ghé thăm một quán bar sang trọng với những ly cocktail hảo hạng vào ngày hôm sau. Hoặc làm tất cả chỉ trong một đêm.

Vẻ đẹp hoang sơ của sông nước miền Tây ẢNH: ISTOCK

Việt Nam cũng mang đến một niềm vui khó tả mà bạn không thể tìm thấy ở những nơi khác: bạn gặp gỡ rất nhiều người, bạn nhìn vào cuộc sống của họ và họ cũng nhìn vào cuộc sống của bạn, theo một cách cân bằng và tự nhiên. Các thành phố của Việt Nam năng động và thú vị, tràn ngập những người trẻ kinh doanh, học tập, rong ruổi trên xe máy, ăn uống và vui chơi.

Tôi không nghĩ sự quan tâm ngày càng tăng của người Úc đến Việt Nam sẽ giảm bớt trong tương lai gần. Thực tế, tôi nghĩ nó sẽ còn tăng lên. Nhiều du khách đến Việt Nam lần đầu sẽ hiểu rằng Việt Nam luôn trân trọng những chuyến thăm trở lại, và những chuyến thăm đó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn.