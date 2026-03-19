Lý do khiến đường năng lượng mặt trời thất bại

Kiến Văn
19/03/2026 20:51 GMT+7

Đường năng lượng mặt trời được kỳ vọng sẽ là một phương pháp đột phá, biến các con đường và lối đi thành nguồn năng lượng hiệu quả.

Theo BGR, đường năng lượng mặt trời được thiết kế để xe cộ có thể lưu thông, nhưng thay vì sử dụng vật liệu bề mặt thông thường, chúng được lắp đặt bằng các tấm kính cường lực có gắn tế bào quang điện mặt trời. Nói cách khác, đây là những tấm pin mặt trời bền chắc cho phép xe cộ di chuyển trên đó.

Dự án đường năng lượng mặt trời WattWay nhanh chóng thất bại

Một trong những dự án đường năng lượng mặt trời quy mô lớn đầu tiên mang tên WattWay đã được lên kế hoạch xây dựng tại Pháp vào năm 2016, với chiều dài 1.000 km và dự kiến cung cấp điện cho khoảng 5 triệu hộ gia đình.

Tuy nhiên, sau một đoạn thử nghiệm chỉ dài 1 km ở Normandy, những nhược điểm của dự án nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng, WattWay đã bị đóng cửa vào năm 2019 do không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Lý do thất bại đầu tiên của WattWay chính là khu vực thử nghiệm Normandy không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời quanh năm và các tấm pin thường xuyên bị hỏng hoặc lỏng lẻo.

Hơn nữa, chi phí bảo trì cho ngay cả một đoạn nhỏ cũng trở nên quá cao - điều mà các dự án tương tự ở Mỹ và Trung Quốc đã nhận ra. Đây là điều khác biệt so với nhựa đường, vốn được ưa chuộng vì có chi phí thấp và ít cần bảo trì.

Trong khi đó, chi phí ban đầu và lắp đặt tấm pin mặt trời rất cao đòi hỏi một lượng năng lượng và tài nguyên lớn để sản xuất khiến chúng trở thành lựa chọn không khả thi về mặt kinh tế. Công nghệ tấm pin mặt trời cũng khó có thể chịu được lưu lượng giao thông từ các phương tiện nặng như xe tải và xe buýt.

Liệu có còn tương lai?

Mặc dù nhiều dự án đường năng lượng mặt trời đã thất bại, không có gì ngăn cản việc các nhà khoa học phát triển các phiên bản mới trong tương lai. Tiêu biểu có thể kể đến các tấm pin mặt trời tự phục hồi dành cho vệ tinh, mở ra khả năng áp dụng cho các bề mặt ít phương tiện giao thông như bãi đậu xe, đường dành cho xe đạp và lối đi bộ.

Những tấm pin nói trên có thể là chìa khóa cho sự thành công của đường năng lượng mặt trời mà ngành công nghiệp chờ đợi, ít nhất trên các tuyến đường dành cho xe chở khách và xe thương mại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, công nghệ vẫn chưa đủ tiên tiến và chi phí còn quá cao để thay thế cho các vật liệu làm đường truyền thống.

