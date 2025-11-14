Lý do khiến Ngô Thanh Vân bức xúc

Hiện tại, Ngô Thanh Vân đang tập trung cho vai trò làm mẹ. Tuy nhiên, diễn viên 7X gặp phiền phức khi tên tuổi, hình ảnh của mình bị mạo danh. Thậm chí kẻ xấu còn dùng AI để giả mạo giọng nói của diễn viên Hai Phượng, gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. “Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà tôi chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác”, cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân bất bình, cảnh báo khán giả khi bị kẻ xấu mạo danh ẢNH: FBNV

Ngô Thanh Vân khẳng định những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà cô hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm nữ diễn viên không khỏi buồn lòng, quyết định lên tiếng làm rõ.

“Tôi muốn gửi lời đến các trang báo, đơn vị quảng cáo và những ai đang sử dụng hình ảnh của tôi một cách tùy tiện: Xin hãy dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của tôi để quảng cáo hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật. Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình”, người đẹp 7X bộc bạch thêm.

Ngô Thanh Vân tâm sự ở hiện tại, cô và gia đình chọn cuộc sống giản dị, bình yên chứ không như những câu chuyện được thêu dệt với mục đích tăng tương tác phục vụ cho việc bán hàng. Cô nói thêm: “Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng”.

Tổ ấm hạnh phúc của Ngô Thanh Vân và Huy Trần ẢNH: FBNV

Về phía người hâm mộ, Ngô Thanh Vân mong khi nhìn thấy quảng cáo hay bài viết mạo danh, khán giả hãy báo cáo và “cùng nhau quét sạch những thông tin sai lệch ấy, để không ai bị hiểu lầm hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn”. Nữ diễn viên nhấn mạnh thêm: "Tôi và Huy Trần chỉ có 2 trang Facebook chính thức. Chỉ có những thông tin được chia sẻ qua hai trang này là sự thật. Xin mọi người hãy cảnh giác”.

Ngô Thanh Vân sau khi đón con đầu lòng

Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân tập trung cho hành trình làm mẹ, ít khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên dành thời gian chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm, khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu. Cô nói hành trình mới này tuy có nhiều thử thách song cũng mang lại cho nữ diễn viên nhiều trải nghiệm khó quên.

Trong hành trình đó, Ngô Thanh Vân có sự đồng hành của Huy Trần. Sao phim Dòng máu anh hùng không ngại dành những lời có cánh dành cho người bạn đời, tiết lộ anh kiên nhẫn, dịu dàng hơn. Từ những đêm thức cùng cô ru con ngủ, những buổi sáng anh lặng lẽ pha bình sữa, đến những lúc con khóc giữa khuya, Huy Trần vẫn luôn là người đầu tiên bật dậy. Chính điều đó khiến nữ diễn viên nhận ra rằng: “Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết tình yêu của ba lớn đến nhường nào”.

