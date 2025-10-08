Lý do khiến NSƯT Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 155 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Huỳnh Lập. Tham gia chương trình, 2 khách mời gồm Ốc Thanh Vân và Tiêu Minh Phụng cùng hợp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Trọng Khang (14 tuổi) khiến nhiều khán giả xót xa. Cha mẹ ly hôn từ lâu, cách đây 5 năm, cha cậu bé qua đời do tai nạn giao thông, còn mẹ sinh sống ở nơi khác, thỉnh thoảng gửi về 1 - 2 triệu đồng phụ nuôi dưỡng. Hiện tại, Khang sống cùng bà nội và anh trai Nguyễn Nhật Kha.

Ốc Thanh Vân động viên gia đình Trọng Khang trước những biến cố trong cuộc sống ẢNH: NSX

Bà của Khang tuổi đã cao, mang nhiều bệnh như thoái hóa cột sống, viêm phế quản, bướu tuyến giáp hơn 10 năm nhưng không có điều kiện chữa trị, chỉ uống thuốc cầm chừng. Để nuôi 2 cháu ăn học, bà làm thuê theo mùa, thu nhập chưa đến 100.000 đồng/ngày và nuôi gà vịt cải thiện bữa ăn. Anh em Khang cũng thay nhau làm việc nhà, buổi tối còn đi bắt ếch, bắt nhái để phụ bà trang trải cuộc sống.

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Nguyễn Trọng Khang

Huỳnh Lập xót xa trước sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần của cả 2 anh em Trọng Khang. Anh cho rằng sự thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ, lại trải qua nỗi đau mất cha là điều vô cùng thiệt thòi với các em. Song, nam MC cũng bày tỏ sự cảm phục trước hình ảnh 2 anh em Khang sớm tự lập, biết kiếm tiền phụ giúp bà.

Trong khi đó, Ốc Thanh Vân không giấu được sự xúc động. Cô bộc bạch: “Nhìn Khang tôi không nghĩ em 14 tuổi. Vì con trai tôi cũng 14 tuổi nhưng trông lớn hơn. Các bé không phải nghĩ đến những thiếu hụt sẽ có một cuộc sống rất khác. Nhưng 2 anh em Khang đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều từ nhỏ. Tôi thật sự rất đau lòng khi thấy em vốn đã thiếu thốn, rồi lại mất cha, mất đi chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời”.

Sao nữ 8X quyết vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ ẢNH: NSX

Lần thứ 2 đến với Mái ấm gia đình Việt, NSƯT Ốc Thanh Vân cho biết bản thân luôn mong muốn được trở lại chương trình để được đồng hành cùng bà con, được ở bên cạnh sẻ chia với các nhân vật. “Mặc dù biết phần hỗ trợ của mình nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ nếu có được một chút tiếp sức đó, các nhân vật sẽ có tinh thần hơn. Tôi mong rằng, không chỉ trong tập có mình tham gia, mà ở tất cả các tập của chương trình sẽ luôn nhận được sự yêu thương và tin cậy của mọi người”, cô bộc bạch.

Tiêu Minh Phụng bật khóc vì thấy hoàn cảnh chính mình trong nhân vật. Anh nói: “Tôi thấy hình ảnh của mình trong bé Trọng Khang. Cha mẹ tôi cũng ly hôn từ sớm, nhưng tôi may mắn hơn khi còn có sự bảo bọc của cha. Lúc đó nhà tôi cũng nghèo lắm, cũng sống trong một căn chòi nhỏ. Nhà nghèo quá không có tiền mua đèn cầy thường xuyên, tôi chỉ có thể chờ sáp tan hết thì cạo sáp phía dưới đắp lên rồi sử dụng tiếp”.

Tiêu Minh Phụng cho biết bản thân hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Với nam rapper, chương trình mang nhiều giá trị nhân văn ý nghĩa khi sẻ chia và giúp đỡ nhiều mảnh đời khốn khó. Anh bày tỏ sự hào hứng, hứa sẽ cùng Ốc Thanh Vân vượt qua các thử thách để mang lại phần thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi.