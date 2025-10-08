'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền và cuộc sống ung dung tuổi 79

Từ sau khi rời xa màn ảnh, Lý Bảo Điền hầu như vắng bóng trong các sự kiện công khai. Cuộc sống hiện tại của ông chỉ được người hâm mộ biết đến phần nào qua những video do con trai - nam diễn viên Lý Úc chia sẻ.

Lý Bảo Điền sống thanh đạm, ung dung ở tuổi U.80

Ngày 6.10 vừa qua, một cư dân mạng làm nghề sửa chữa ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Lý Bảo Điền. Trong ảnh, nam diễn viên trông già đi nhiều nhưng vẫn giữ được thần sắc minh mẫn và dáng vẻ khỏe mạnh. Đặc biệt, thái độ cởi mở, khiêm nhường của ông khi tiếp xúc với khán giả khiến nhiều người cảm mến.

Lý Bảo Điền ở tuổi 79 vẫn giữ nét minh mẫn, giản dị và điềm đạm như chính nhân vật Tể tướng Lưu gù mà ông từng thể hiện Ảnh: Sohu

Người thợ sửa chữa kể lại, hôm đó anh được công ty cử đến nhà của Lý Bảo Điền để sửa cửa sổ. Trong hình ảnh được tiết lộ, căn phòng làm việc của Lý Bảo Điền chất đầy sách, cho thấy ông dành phần lớn thời gian trong không gian này để đọc và nghiên cứu. Trên kệ, mỗi ô lại đặt một món cổ vật nhỏ, thể hiện sở thích sưu tầm đồ xưa. Thậm chí, có người còn nhận ra một cây thánh giá cũ, làm dấy lên nghi vấn rằng nam diễn viên sinh năm 1946 có thể theo đạo Thiên Chúa.

Lý Bảo Điền có sở thích sưu tầm sách và đồ cổ Ảnh: Sohu

Dưới sàn, nhiều vật dụng được xếp chồng lên nhau khiến không gian hơi lộn xộn, nhưng vẫn giữ được sự ngăn nắp. Bên cạnh là hai bình nước lớn khoảng hơn 60 nghìn đồng - dấu hiệu cho thấy ông sống khá tự lập, tự lo sinh hoạt hằng ngày.

Khác với nhiều nghệ sĩ lớn tuổi khác, Lý Bảo Điền không có mạng lưới bạn bè rộng rãi. Ông thích dành thời gian đọc sách, nghiên cứu nghệ thuật, hoặc sắp đặt những món đồ sưu tầm.

Người thợ sửa chữa tiết lộ, Lý Bảo Điền rất thân thiện và vui vẻ khi được xin chụp ảnh chung. Trong tấm hình, ông nở nụ cười hiền hậu, hơi nghiêng người về phía đối phương - hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy sự cởi mở và giản dị trong tính cách.

Cũng chính vì điều này mà khán giả vẫn luôn dành cho ông sự kính trọng, xem ông là một "lão nghệ nhân thực thụ" - người không bị hào quang sân khấu hay danh vọng làm thay đổi bản chất của mình.

Vai diễn Tể tướng Lưu gù kinh điển do Lý Bảo Điền thể hiện năm 1996 đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Ảnh: Sohu

Sau khi rời showbiz, Lý Bảo Điền thường di chuyển giữa Bắc Kinh và các vùng ven biển để nghỉ dưỡng. Mùa đông, ông ở lại thủ đô để chăm sóc sức khỏe; còn mùa xuân và hè, ông thích đến thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông) tận hưởng không khí biển.

Một số cư dân mạng từng khẳng định ông đã định cư ở Uy Hải, song theo nhiều nguồn tin, Lý Bảo Điền không cố định ở một nơi nào. Khi nhớ quê, ông trở về Sơn Đông; khi rảnh rỗi, ông lại về Bắc Kinh đọc sách và nghiên cứu nghệ thuật.

Từ khi bước chân vào nghệ thuật đến nay, Lý Bảo Điền nổi tiếng là người chính trực, không nhận quảng cáo phản cảm, không đánh đổi danh tiếng lấy lợi nhuận. Đối với con trai, ông cũng luôn nghiêm khắc.

Mặc dù Lý Úc hiện là diễn viên chuyên nghiệp nhưng anh chưa từng được cha hỗ trợ hay dựa hơi danh tiếng của gia đình để phát triển sự nghiệp. Trái lại, Lý Bảo Điền luôn khuyến khích con tự lập, tự tạo con đường riêng.

Sau nhiều năm rút lui khỏi giới giải trí, Lý Bảo Điền hướng đến cuộc sống giản dị, an yên trong đời thường Ảnh: Sohu

Sau hàng chục năm cống hiến, hình ảnh Lý Bảo Điền vẫn gắn liền với vai diễn kinh điển trong Tể tướng Lưu gù - nhân vật chính trực, thông minh và nghĩa khí. Ngoài đời, ông cũng sống vô cùng giản dị, thanh liêm và tự trọng. Giờ đây, dù đã ở tuổi gần 80, Lý Bảo Điền vẫn giữ cho mình phong thái ung dung, tinh thần minh mẫn và lối sống thanh bạch - hình ảnh một nghệ sĩ chân chính.