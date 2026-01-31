Lý do khiến Vân Trang khóc nức nở trên truyền hình

Tập 171 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Huy Khánh và diễn viên Vân Trang, cùng sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo. Trong chương trình, bộ đôi khách mời cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Thạch Thị Thu Thủy khiến nhiều người xót xa. Mẹ bị tai nạn lao động dẫn đến bị liệt rồi qua đời, cha rời đi lập gia đình mới, hai chị em cô bé lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại.

Vân Trang và MC Thanh Thảo động viên Thu Thủy trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Ông của cô bé là Thạch Thương trở thành trụ cột trong gia đình, phải trồng rau, trồng đậu trên mảnh đất được người khác cho mượn để có thu nhập trang trải cuộc sống. Trong khi đó, bà ngoại là Thạch Thị Manh (68 tuổi) sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, chỉ quanh quẩn trong nhà lo cơm nước.

Gia đình hiện sống trong căn nhà tình nghĩa do địa phương hỗ trợ từ nhiều năm trước. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, vách nứt, mỗi khi mưa xuống, cả gia đình lại lo lắng nước tạt khắp nơi. Thu Thủy đang học nội trú.

Cuối tuần, em mới được về nhà nhưng rất ít khi dám về, vì sợ tốn chi phí đi lại và sợ ông bà phải lo thêm tiền ăn uống. Với cô bé, mẹ là người phụ nữ tần tảo, hy sinh tất cả vì con. Ngày mẹ mất, Thu Thủy cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, để lại khoảng trống không gì bù đắp được.

Vân Trang, Huy Khánh trải lòng

Diễn viên Vân Trang bật khóc nức nở, nghẹn ngào ôm Thu Thủy để động viên và chia sẻ trước những thiếu thốn mà cô bé đang trải qua. Nữ diễn viên lo lắng cho sức khỏe của ông bà ngoại Thu Thủy khi biết hai ông bà tuổi đã cao nhưng vẫn phải cưu mang, chăm sóc không chỉ hai chị em Thủy mà còn thêm một cháu ngoại khác. Hình ảnh ông bà lặng lẽ trồng trọt, vất vả mưu sinh để nuôi các cháu khiến Vân Trang thêm xót xa.

Vân Trang và Huy Khánh hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Huy Khánh bày tỏ sự cảm phục trước cuộc đời nhiều vất vả của ông bà ngoại Thu Thủy nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ, luôn cố gắng lo cho các cháu được đủ đầy. Nam diễn viên dành nhiều lời động viên, an ủi ông bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cháu. Anh cũng tin rằng với sự hiếu thảo và nghị lực của mình, Thu Thủy sẽ có tương lai tốt đẹp và thành công phía trước.

Trải qua các phần thi, gia đình em Huỳnh Thị Mai Phương về thứ ba, nhận 17 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Văn Hồng về nhì với 21 triệu đồng, còn gia đình em Thạch Thị Thu Thủy giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 55 triệu đồng.

Không chỉ hết mình trong các thử thách, diễn viên Huy Khánh, diễn viên Vân Trang cũng đã trích tiền túi gửi đến các em nhỏ. Các nghệ sĩ đã cùng khán giả địa phương chung tay quyên góp và ủng hộ những mảnh đời khó khăn. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình tuần này lên đến hơn 500 triệu đồng.