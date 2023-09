Lý do không nên mua iPhone mới lúc này

Apple ấn định thời điểm ra mắt thế hệ iPhone tiếp theo là ngày 12.9. Hãng luôn cố gắng giữ kín thông tin nhưng tới nay nhiều chi tiết về sản phẩm này đã lộ ra ngoài, giúp người dùng phần nào xác định trước việc có nên mua iPhone mới ra mắt hay lựa chọn model đang có sẵn trên thị trường. Nếu đang có ý định mua iPhone 14 series vì cho rằng đang là thời điểm phù hợp, người dùng có thể phải cân nhắc lại.

Theo những chi tiết đã rò rỉ tới nay, phiên bản tiêu chuẩn iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có thay đổi về ngoại hình khi Apple trở lại với ngôn ngữ thiết kế bo tròn ở cạnh, đồng thời sử dụng chip A16 Bionic cùng Dynamic Island, camera 48 MP. Tất cả iPhone 15 series sẽ sử dụng cổng sạc kiêm kết nối USB-C, đánh dấu cái kết cho cổng Lightning trên smartphone Apple.

Mua iPhone mới lúc này có thể không phải quyết định hợp lý Chụp màn hình

Dù nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình có tần số quét 60 Hz, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus nhìn chung vẫn là một phiên bản nâng cấp của 2 mẫu tiền nhiệm và là sự thay đổi đáng chú ý nếu so với iPhone 13 hay các đời trước đó. Đây là lý do quan trọng để người dùng nên cân nhắc và chờ đợi sản phẩm mới ở thời điểm này.

Về phía dòng Pro, cả hai 15 Pro và Pro Max đều trang bị viên pin lớn hơn, viền màn hình mỏng, cạnh titanium, cảm biến camera cải tiến, chip A17 Bionic và một nút thao tác nhanh tương tự như trên mẫu Watch Ultra để bật một số tác vụ ứng dụng được cài đặt trước. Trên hết, iPhone 15 Pro Max được cho là sẽ sở hữu camera với khả năng zoom quang 6x, gấp đôi so với mẫu iPhone 14 Pro Max hiện nay. Nhìn tổng thể, chắc chắn camera của iPhone mới sẽ được cập nhật đáng kể so với model tiền nhiệm.

Trong trường hợp không có nhu cầu nâng cấp lên iPhone 15 series mà muốn sở hữu iPhone 14 series, người dùng cũng nên tiếp tục chờ đợi. Theo thông lệ, Apple sẽ dừng sản xuất, kinh doanh một số model cũ khi ra mắt thiết bị mới, nhưng tiếp tục giữ dòng máy thường trên kệ hàng và giảm giá bán. Như vậy, người dùng có thể mua iPhone 14 với giá 699 USD, hay mẫu iPhone 13 sẽ rơi xuống phân khúc tầm trung cùng giá với mẫu iPhone SE 2022, chỉ còn 599 USD.

Thực tế đó sẽ diễn ra chỉ sau 2 tuần nữa: 1 tuần từ nay cho tới khi giới thiệu iPhone mới và thêm 1 tuần cho tới khi iPhone 15 series lên kệ hàng ở các thị trường đầu tiên mở bán. Chờ đợi tới cuối tháng 9 có thể tiết kiệm cho người dùng số tiền không nhỏ. Dự kiến năm nay iPhone 15 series sẽ mở bán sớm ở Việt Nam so với các năm trước khoảng 2 tuần.