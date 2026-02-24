Lý do không nên sử dụng loa Bluetooth cho Smart TV

Trước đây, những chiếc TV 50 inch được xem là khổng lồ và việc xem phim thường chỉ có thể thực hiện qua các thiết bị như LaserDisc. Mặc dù các công nghệ đã phát triển vượt bậc, nhưng khi nói đến âm thanh, loa Bluetooth vẫn gặp nhiều hạn chế.

Nhiều hạn chế với công nghệ loa Bluetooth làm ảnh hưởng đến trải nghiệm âm thanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những hạn chế đối với loa Bluetooth

Một trong những vấn đề lớn nhất của loa Bluetooth là độ trễ âm thanh. Tuy tiện lợi, công nghệ Bluetooth thường gây ra độ trễ cao hơn so với các kết nối có dây, dẫn đến hiện tượng lệch nhịp giữa hình ảnh và âm thanh, đặc biệt nếu loa không hỗ trợ các codec phù hợp. Trong khi một số hệ thống âm thanh Wi-Fi có thể giảm thiểu độ trễ, Bluetooth vẫn không thể so sánh về hiệu suất.

Hơn nữa, Bluetooth cũng có những hạn chế về chất lượng âm thanh do công nghệ này chủ yếu hỗ trợ âm thanh nổi kỹ thuật số nén, trong khi âm thanh vòm đa kênh thực sự, như Dolby Atmos, không thể được truyền tải một cách hiệu quả. Kết quả là, người dùng sẽ cảm thấy thất vọng, đặc biệt nếu họ đã quen với trải nghiệm âm thanh chất lượng cao.

Ngoài ra, Bluetooth dễ bị nhiễu hơn so với các kết nối có dây, dẫn đến sự gián đoạn trong quá trình thưởng thức phim. Trong thực tế, nhiều người đã trải qua cảm giác khó chịu khi tai nghe bị ngắt kết nối và điều này có thể trở nên tồi tệ hơn khi xem phim.

Lựa chọn nào để thay thế loa Bluetooth?

Thay vì sử dụng loa Bluetooth, người dùng nên xem xét các lựa chọn kết nối có dây như HDMI. Kết nối này không chỉ cung cấp độ trễ thấp mà còn hỗ trợ các định dạng âm thanh không suy giảm. Các sản phẩm như loa thanh HDMI có giá thành tốt nhưng vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn nhiều so với loa Bluetooth.

Nhìn chung, nếu đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh tối ưu cho rạp chiếu phim tại gia, hãy cân nhắc đến các lựa chọn kết nối có dây thay vì phụ thuộc vào công nghệ không dây Bluetooth. Với những cải tiến mà kết nối có dây mang lại, người dùng có thể tận hưởng những bộ phim yêu thích một cách trọn vẹn nhất.