Lý do Messi phải lên tiếng về sự cố không thi đấu ở Hồng Kông?

"Messi được kỳ vọng sẽ tạo ra một lượng CĐV lớn và mới của Inter Miami tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sự cố anh không thể thi đấu đã gây ra nhiều phản ứng và bị tẩy chay. Thậm chí còn xảy ra nhiều vấn đề lớn, khiến sau hơn 2 tuần từ vụ việc này, danh thủ người Argentina phải lên tiếng giải thích", tờ The Athletic cho biết.

Messi và vệ sĩ riêng của mình trong buổi tập trước trận đấu tại Hồng Kông ngày 4.2 AFP

"Tôi đã đọc và nghe nhiều điều được nói sau trận đấu ở Hồng Kông. Tôi muốn quay video này để cung cấp cho các bạn một cái nhìn thật và không phải đọc những điều sai trái", Messi mở đầu đoạn video.

"Như các bạn đã biết, tôi luôn muốn được thi đấu và tham gia vào mọi trận đấu. Tôi đã nghe người ta nói rằng tôi không thi đấu vì lý do chính trị. Nếu đúng như vậy thì tôi đã không đến Nhật Bản hay thăm Trung Quốc nhiều lần như vậy. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với các CĐV ở Trung Quốc, từ các cuộc phỏng vấn, trận đấu và sự kiện, cả với CLB Barcelona và đội tuyển Argentina", Messi bày tỏ.

Messi giải thích: "Tôi đã bị chấn thương. Trận đầu tiên tôi thi đấu ở Ả Rập Xê Út, tôi đã cảm thấy điều đó. Ở trận thứ 2, tôi cố gắng thi đấu vài phút, nhưng nó trở nên tệ hơn. Tôi đã cố gắng tập luyện và nỗ lực vào hôm trước trận đấu ở Hồng Kông diễn ra, vì tất cả mọi người ở đó. Trên thực tế, tôi đã làm những gì có thể và cũng đã có mặt tại phòng khám để kiểm tra chấn thương. Nhưng sự thật là tôi không thể thi đấu vì cảm thấy không thoải mái và có nguy cơ bị chấn thương nặng hơn".

"Về việc ra sân thi đấu ở Nhật Bản trong trận gặp Vissel Kobe. Đó là vì vài ngày sau trận đấu ở Hồng Kông, chấn thương của tôi đã đỡ hơn và tôi ra sân thi đấu mươi phút để có sự chuẩn bị trước mùa giải. Tất cả những điều này tôi đều nói trước đây trong các cuộc họp báo và giải thích rõ. Hoàn toàn không có bất cứ lý do nào khác", Messi trần tình.

Messi đã trở lại thi đấu các trận gần đây sau sự cố không ra sân ở Hồng Kông AFP

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Messi rất thận trọng với chấn thương của mình. Các vấn đề về cơ bắp đã liên tục xảy ra từ năm 2023 khi danh thủ này thi đấu quá nhiều và với mật độ liên tục cho Inter Miami. Trước mùa giải mới sắp khởi tranh, Messi càng không thể mạo hiểm. Do đó, việc thi đấu hay không của danh thủ này luôn có các lý do liên quan sức khỏe hoặc chấn thương".

Việc Messi không thi đấu ở Hồng Kông khiến đội tuyển Argentina đã bị các đối tác ở Trung Quốc hủy tổ chức 2 trận đấu giao hữu trong tháng 3 dịp FIFA Days. Hiện các trận đấu này đã được Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chuyển đến Mỹ thi đấu, với các trận gặp đội tuyển Nigeria và El Salvador (thay cho đội Bờ Biển Ngà).