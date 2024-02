Messi chúc Tết Nguyên đán, lên tiếng về sự cố không thi đấu tại Hồng Kông

"Đây là một điều không may với bản thân tôi. Tôi rất muốn thi đấu, nhưng lại cảm thấy không thực sự thoải mái vì chấn thương. Tôi bị khó chịu ở cơ bắp. Do đó, thật sự không may và rất khó khăn với quyết định phải ngồi ngoài suốt trận đấu, trong lúc có rất nhiều CĐV đến xem. Đây cũng là một phần của bóng đá", Messi bày tỏ.

Messi chính thức lên tiếng về sự cố không thi đấu ở Hồng Kông AFP

"Chuyến du đấu châu Á của CLB Inter Miami đang ở chặng cuối. Tôi rất muốn thi đấu trận gặp CLB Vissel Kobe vào ngày mai (7.2) trước khi trở lại nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này sẽ tùy thuộc vào tình trạng chấn thương của tôi ra sao. Tôi sẽ có buổi tập trong ngày hôm nay (6.2) để đánh giá tình hình, và xem liệu có đủ khả năng ra sân hay không", Messi chia sẻ.

Anh cũng cho biết: "Tôi đã đến Nhật Bản nhiều lần trước đây trong tư cách là cầu thủ của các CLB Barcelona, PSG và cả với đội tuyển Argentina. Mọi người ở đây luôn chào đón tôi rất nồng nhiệt. Do đó, tôi luôn mong muốn người hâm mộ tại Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, và cũng như với mọi người dân tại nhiều nước ở châu Á khác, tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng như trận đấu sắp tới".

Cũng trong cuộc họp báo tại Tokyo, Messi nhấn mạnh: "Tôi muốn sau chuyến du đấu châu Á, trở lại Mỹ với tinh thần và phong độ tốt nhất, để bước vào các trận đấu tại giải MLS 2024 với trạng thái tốt nhất. Đây là mùa giải mà tôi muốn có sự thi đấu trọn vẹn nhất với Inter Miami, hướng đến mục tiêu chinh phục các ngôi vô địch quan trọng".

Messi chúc người dân Nhật Bản và nhiều nước khắp châu Á tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán AFP

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), tại Nhật Bản, Messi sẽ hội ngộ với người bạn thân lâu năm là danh thủ Andres Iniesta, người đã có hơn 5 năm thi đấu cho CLB Vissel Kobe từ sau khi chia tay CLB Barcelona mùa hè năm 2018.

Trong 5 trận tập huấn trước mùa giải MLS 2024 của Inter Miami tính đến nay, Messi chưa thi đấu trọn 90 phút bất cứ trận nào. Trận gần nhất danh thủ này thi đấu là chỉ vài phút ở cuối trận thua CLB Al Nassr tỷ số 0-6 ngày 2.2. Trước đó, ở trận thua Al Hilal tỷ số 3-4 ngày 30.1 với Messi và Suarez cùng ghi bàn lần đầu tiên trong năm 2024, danh thủ này thi đấu từ đầu và rời sân ở phút 88. Sau trận đấu với Al Hilal, CLB Inter Miami chỉ vài giờ trước trận gặp Al Nassr mới ra thông báo Messi bị chấn thương và chỉ ngồi dự bị.

Sau trận đấu với CLB Vissel Kobe ngày 7.2, Messi và đồng đội ở CLB Inter Miami sẽ trở về nước Mỹ tiếp tục đấu giao hữu với CLB Newell's Old Boys (Argentina) ngày 15.2. Messi và các đồng đội sẽ thi đấu trận mở màn mùa giải MLS 2024 gặp CLB Real Salt Lake trên sân nhà ngày 22.2.