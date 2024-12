Lý do nên ăn mãng cầu vào mùa đông

Để giữ cho làn da khỏe mạnh, việc chăm sóc da đúng cách là vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm, việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong cũng đóng vai trò thiết yếu. Mãng cầu nhiều vitamin C, vitamin A, kali và đường tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe làn da, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Ông Shitij Goel, bác sĩ da liễu tại Ấn Độ, đã chia sẻ một số lợi ích sức khỏe khi ăn mãng cầu vào mùa đông.

Mãng cầu nhiều vitamin C, vitamin A, kali và đường tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe làn da Ảnh: G.Phương

Mãng cầu giúp cấp ẩm cho da

Thời tiết lạnh thường làm da mất đi độ ẩm tự nhiên, gây khô và nứt nẻ. Nhờ hàm lượng nước dồi dào và đường tự nhiên, mãng cầu giúp cấp ẩm sâu từ bên trong, duy trì làn da mềm mại và khỏe mạnh.

Khả năng giữ ẩm của mãng cầu còn tạo lớp màng bảo vệ da khỏi tình trạng khô căng khó chịu do thời tiết lạnh gây ra.

Trung hòa các gốc tự do

Mãng cầu chứa hàm lượng vitamin C cao. Chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn là nguyên nhân gây hại tế bào do các tác nhân từ môi trường như ô nhiễm và tia UV, kể cả trong mùa đông.

Nhờ vậy, ăn mãng cầu giúp bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa sớm, giảm thiểu nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác, giữ cho làn da tươi trẻ và khỏe mạnh hơn.

Tăng cường sản xuất collagen

Collagen đóng vai trò quan trọng giúp da săn chắc, căng mịn và tươi trẻ. Khi tuổi tác tăng, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể suy giảm, khiến da mất đi độ đàn hồi và xuất hiện tình trạng chảy xệ.

Mãng cầu là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, dưỡng chất thiết yếu giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen.

Giảm sắc tố da

Tông màu da không đều là vấn đề thường gặp vào mùa đông do thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc da bị khô.

Mãng cầu chứa các hợp chất tự nhiên giúp cải thiện tông màu da bằng cách giảm sản xuất melanin, hắc tố gây sạm da.

Làm dịu da bị kích ứng

Gió lạnh và không khí khô mùa đông thường khiến da trở nên ngứa ngáy và khó chịu.

Đặc tính chống viêm của quả mãng cầu giúp làm dịu mẩn đỏ và xoa dịu kích ứng, mang lại cảm giác thoải mái.