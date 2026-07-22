Lý do Ngân Hòa không muốn chia sẻ tình trạng bệnh

Ngân Hòa sống tự lập từ nhỏ

Sau thời gian điều trị bệnh suy thận, Ngân Hòa xuất hiện thường xuyên ở những sự kiện giải trí. Chia sẻ trong chương trình The Khang show, nữ diễn viên cho biết cô phát hiện bản thân bị bệnh sau một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi đó, bác sĩ nói tình trạng bệnh của cô khá nghiêm trọng, cần lọc máu và khuyên nên ghép thận.

Ngân Hòa cho biết khi đã đến đường cùng thì cô mới quyết định đăng bài kêu gọi sự giúp đỡ Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW



Thời điểm đó, quản lý của Ngân Hòa phải thuyết phục nữ diễn viên đăng bài xin quyên góp vì số tiền chữa trị quá lớn. "Đường cùng lắm rồi, quản lý cũng là bạn thân của tôi mới đăng tải bài viết đó lên. Bạn năn nỉ tôi rất nhiều lần thì tôi mới đồng ý. Không biết bằng cách nào đó, anh Trấn Thành biết và chia sẻ bài viết", diễn viên phim Bóng ma hạnh phúc chia sẻ.

Khi MC Nguyên Khang hỏi vì sao Ngân Hòa quyết định giữ kín chuyện này thay vì chia sẻ với đạo diễn hay đồng nghiệp thì nữ diễn viên 9X tâm sự rằng cô không muốn lấy lòng thương cảm của người khác bằng chuyện bệnh tật.

Cô trải lòng: "Tôi không thích chia sẻ những gì tiêu cực đến những người xung quanh. Tôi chỉ muốn chia sẻ điều tích cực. Anh Nguyên Khang dùng từ không muốn bị thương hại là chính xác. Từ nhỏ, tôi không có gia đình hạnh phúc nên không thích bị thương hại và tính cách này theo mình tới lớn luôn". Sau khi ba mẹ Ngân Hòa ly hôn, cô và em trai sống với ba nhưng cũng không cảm nhận được nhiều tình cảm vì ba là người có tính cách lạnh lùng, ít bày tỏ.

Nguyên Khang thán phục nghị lực của Ngân Hòa trước nghịch cảnh Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Phủ nhận chuyện ở biệt thự, có xe hơi

Ngoài biến cố sức khỏe, Ngân Hòa còn phải chịu nỗi đau mất người thương khi mẹ qua đời lúc nữ diễn viên chỉ 23 tuổi. Liên tục gặp trắc trở trong sự nghiệp lẫn cuộc sống khiến người đẹp 9X tủi thân. Tuy vậy, cô luôn vượt qua nó một cách nhẹ nhàng và bước tiếp.

Bên cạnh đó, Ngân Hòa phủ nhận chuyện mình sống trong biệt thự, sở hữu xe hơi, túi hiệu như nhiều lời đồn đoán trên mạng hội. "Tấm hình tôi mặc đầm đỏ chụp trên sân cỏ ở căn biệt thự là trong phim Bóng ma hạnh phúc. Chiếc xe hơi đó cũng không phải của mình mà là tài sản của chồng em họ của tôi", cô chia sẻ. Song song đó, cô cũng không trách những người từng hiểu lầm và công kích mình vì họ hoàn toàn không biết câu chuyện chính xác về hoàn cảnh của cô.

Ngân Hòa biết ơn tất cả những đồng nghiệp, khán giả đã giúp đỡ mình Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Theo Ngân Hòa, bệnh suy thận đến với mình rất bất ngờ vì cô là người luôn duy trì lối sống lành mạnh. Khi phát hiện bệnh, nữ diễn viên nghĩ rằng mình sẽ chết và cảm thấy tiếc nuối do bản thân còn quá trẻ. Nhưng mỗi ngày Ngân Hòa nỗ lực từng chút để sức khỏe ngày càng tiến triển tốt hơn. Trong thời gian điều trị và sau khi bình phục, cô nhắn tin cảm ơn anh Trấn Thành vì đã giúp mình trong giai đoạn khó khăn.

Tiết lộ thêm về quá trình điều trị, Ngân Hòa cho biết 1 tuần phải chạy thận 3 lần và không dám nhận lời tham gia dự án vì sợ gây ảnh hưởng đến đoàn phim. Trong thời gian chữa bệnh, cô cũng nhận được sự chăm sóc của dì (vợ sau của ba). Hiện tại, mặc dù sức khỏe của Ngân Hòa đã ổn định nhưng cô vẫn phải tái khám định kỳ và uống thuốc mỗi ngày.