Tình trạng của diễn viên Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận giai đoạn cuối

Ngân Hòa nhắc đến Trấn Thành với sự biết ơn

Diễn viên Ngân Hòa nhận được sự quan tâm khi chia sẻ về tình hình sức khỏe sau thời gian điều trị suy thận giai đoạn cuối. Nữ diễn viên cho biết hiện tại sức khỏe của cô đã tiến triển rất tích cực. Nhờ đó, sao phim Bóng ma hạnh phúc đã có thể quay trở lại với công việc, các dự án nghệ thuật và nhịp sống thường ngày.

Ngân Hòa tâm sự sau quãng thời trải qua biến cố sức khỏe, cô càng trân trọng hơn từng ngày được sống, được làm nghề và gặp gỡ khán giả. Nữ diễn viên gọi đó là "một sự tái sinh", đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm, sự động viên của khán giả dành cho mình trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Điều đầu tiên, Hòa muốn nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả, dù đã từng gặp hay chưa từng gặp mặt, vẫn luôn yêu thương, động viên và ở bên cạnh Hòa trong giai đoạn khó khăn nhất. Những tin nhắn, lời hỏi thăm và tình cảm của mọi người đã trở thành nguồn động lực rất lớn để Hòa mạnh mẽ bước tiếp. Hòa cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh chị em đồng nghiệp trong nghề đã quan tâm, hỗ trợ và động viên Hòa rất nhiều trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, em muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Trấn Thành, người đã giúp đỡ em bằng tất cả sự yêu thương và chân thành. Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất. Em thật sự biết ơn vì điều đó", nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Ngân Hòa nói thêm, biến cố lần này khiến cô nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào. Và hơn bao giờ hết, cô yêu cuộc sống, yêu nghề diễn và trân trọng từng cơ hội được đứng trước khán giả. Khép lại bài đăng, Ngân Hòa cho biết cô tin mình sẽ trở lại với phiên bản mạnh mẽ, sâu sắc và tích cực hơn trong thời gian tới. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã luôn ở lại, đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn.

Diễn viên Ngân Hòa phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3 hồi năm 2023. Đến cuối 2024, bệnh của nữ diễn viên bước vào giai đoạn cuối. Lúc này, chức năng lọc của thận hầu như không còn, tình trạng thiếu máu cũng trầm trọng hơn. Bác sĩ đã tư vấn rằng hướng điều trị hiệu quả và bền vững nhất lúc này là ghép thận càng sớm càng tốt. Vì sức khỏe yếu, nữ diễn viên phải ngừng hoạt động để điều trị bệnh.

Theo người đại diện, Ngân Hòa chỉ còn cha nhưng đã lớn tuổi, không có đủ điều kiện để hỗ trợ. Nữ diễn viên tự lập từ sớm và cố gắng làm việc để nuôi hai em. Khi hay tin, nhiều sao Việt đã hỗ trợ, đồng thời đứng ra kêu gọi giúp đỡ nữ diễn viên vượt qua bạo bệnh, trong đó có MC Trấn Thành, NSND Hồng Vân, MC Vũ Mạnh Cường, Diễm My 9X…

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, rồi bén duyên với nghệ thuật từ năm 2016. Cô ban đầu làm người mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo. Nữ diễn viên từng góp mặt trong MV Một bước yêu vạn dặm đau của Mr. Siro, đóng một số dự án phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Tâm sắc Tấm... Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý với khán giả khi vào vai Như Trang - một cô gái trẻ mưu mô, tìm cách chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác trong phim Bóng ma hạnh phúc.

