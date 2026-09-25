Lý do Ngoại trưởng Costa Rica bị cách chức

Tổng thống Fernandez cho rằng lẽ ra chính bà phải là người tham dự cuộc họp của liên minh chống băng nhóm ma túy mang tên "Lá chắn châu Mỹ" do Tổng thống Trump khởi xướng tại thành phố New York, và việc Ngoại trưởng Tovar không tham vấn ý kiến bà đã gây ra "tổn hại lớn về mặt chiến lược".

Bà Laura Fernandez (phải) và ông Manuel Tovar (trái) tại San Jose ngày 5.5 Ảnh: AFP

Chính phủ Costa Rica thông báo ông Tovar đã tham dự sự kiện trên mà "không báo trước hay thông báo" cho tổng thống về việc tham gia của mình. Ông Tovar không bình luận về việc bị cách chức mà chỉ gửi lời cảm ơn tới bà Fernandez vì đã mời ông tham gia nội các. Bà Fernandez nhậm chức tổng thống vào ngày 8.5.

Cuộc họp "Lá chắn châu Mỹ" nói trên diễn ra vào ngày 22.9 bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Lá chắn châu Mỹ" là liên minh gồm các chính phủ do Tổng thống Trump tập hợp nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức trên toàn khu vực.

Tại cuộc họp hôm 22.9, 15 thành viên liên minh đã ra tuyên bố chung khẳng định ý định đóng băng tài sản, hạn chế cấp thị thực và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các thành viên cũng như những người ủng hộ 24 tổ chức tội phạm.

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump đã ví các băng nhóm ma túy như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của tây bán cầu.

Costa Rica, một thiên đường du lịch vốn được xem là biểu tượng của sự ổn định tại Mỹ Latinh, đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan ma túy gia tăng mạnh, theo AFP.