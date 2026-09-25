    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Lý do Ngoại trưởng Costa Rica bị cách chức

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Tổng thống Costa Rica Laura Fernandez ngày 24.9 đã cách chức Ngoại trưởng Manuel Tovar vì ông này tham dự một cuộc họp về an ninh khu vực Mỹ Latinh do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì mà không thông báo cho bà, theo AFP.

    Tổng thống Fernandez cho rằng lẽ ra chính bà phải là người tham dự cuộc họp của liên minh chống băng nhóm ma túy mang tên "Lá chắn châu Mỹ" do Tổng thống Trump khởi xướng tại thành phố New York, và việc Ngoại trưởng Tovar không tham vấn ý kiến bà đã gây ra "tổn hại lớn về mặt chiến lược".

    Lý do Ngoại trưởng Costa Rica bị cách chức - Ảnh 1.

    Bà Laura Fernandez (phải) và ông Manuel Tovar (trái) tại San Jose ngày 5.5

    Ảnh: AFP

    Chính phủ Costa Rica thông báo ông Tovar đã tham dự sự kiện trên mà "không báo trước hay thông báo" cho tổng thống về việc tham gia của mình. Ông Tovar không bình luận về việc bị cách chức mà chỉ gửi lời cảm ơn tới bà Fernandez vì đã mời ông tham gia nội các. Bà Fernandez nhậm chức tổng thống vào ngày 8.5.

    Cuộc họp "Lá chắn châu Mỹ" nói trên diễn ra vào ngày 22.9 bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

    "Lá chắn châu Mỹ" là liên minh gồm các chính phủ do Tổng thống Trump tập hợp nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức trên toàn khu vực.

    Tại cuộc họp hôm 22.9, 15 thành viên liên minh đã ra tuyên bố chung khẳng định ý định đóng băng tài sản, hạn chế cấp thị thực và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các thành viên cũng như những người ủng hộ 24 tổ chức tội phạm.

    Tại cuộc họp, Tổng thống Trump đã ví các băng nhóm ma túy như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của tây bán cầu.

    Costa Rica, một thiên đường du lịch vốn được xem là biểu tượng của sự ổn định tại Mỹ Latinh, đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan ma túy gia tăng mạnh, theo AFP.

    Tin liên quan

    Costa Rica: Nữ tổng thống đầu tiên tuyên thệ nhậm chức

    Costa Rica: Nữ tổng thống đầu tiên tuyên thệ nhậm chức

    (TNO) Bà Laura Chinchilla - nữ tổng thống đầu tiên của Costa Rica - đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong một buổi lễ được tổ chức ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn người ủng hộ vào hôm 8.5.

    Mỹ tính chuyển UAV MQ-9 Reaper từ châu Phi sang Nam Mỹ chống ma túy

    Báo Mỹ: 2 đặc vụ CIA thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ở Mexico

    Khám phá thêm chủ đề

    Tổng thống Trump Tổng thống Costa Rica Laura Fernandez ma túy Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận