Lý do người dùng ngày càng chậm đổi smartphone

Theo BGR, một khảo sát gần đây của Reviews.org cho thấy, trung bình người Mỹ hiện giữ smartphone của họ trong khoảng 29 tháng, tăng từ 22 tháng vào năm 2016. Con số này cho thấy một sự thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng khi chỉ chưa đến một nửa số người dùng giữ điện thoại của họ hơn 3 năm.

Một người dùng chia sẻ, lần cuối cùng họ nâng cấp smartphone là khi bộ phim The Batman đang chiếu rạp và tựa game Elden Ring vừa ra mắt, tức năm 2022. Mặc dù không có ý định sử dụng chiếc iPhone 13 đến hết năm 2026, nhưng sau bốn năm, người dùng này vẫn chưa có kế hoạch thay thế. Lý do chính để iPhone 13 tiếp tục được sử dụng là vì sản phẩm vẫn hoạt động tốt, với dung lượng pin tối đa đạt 80% và chưa gặp phải tình trạng treo máy trong quá trình sử dụng.

Smartphone ngày càng đắt đỏ

Giá cả của các mẫu điện thoại mới cũng là một yếu tố quan trọng. Các sản phẩm như iPhone 17 và Google Pixel 10 có giá khởi điểm từ 799 USD, trong khi Galaxy S26 từ 900 USD trở lên. Các mức giá này đã khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy việc giữ lại chiếc điện thoại hiện tại là một quyết định hợp lý.

Mặc dù các nhà sản xuất điện thoại đang quảng bá mạnh mẽ các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng một khảo sát của CNET cho thấy chỉ 11% người dùng nâng cấp điện thoại vì lý do này, giảm từ 18% so với năm trước. Nhiều người cho biết họ không thấy các tính năng AI hữu ích và lo ngại về các vấn đề môi trường, an ninh liên quan đến công nghệ.

Việc giữ lại chiếc iPhone 13 đã trở thành một lựa chọn có ý thức khi người sử dụng nhận thấy điện thoại của mình vẫn hoạt động tốt và bản thân Apple hỗ trợ các mẫu iPhone trong khoảng 7 năm. Khi mà giá cả ngày càng tăng và sự phát triển của công nghệ không còn hấp dẫn như trước, nhiều người đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nâng cấp điện thoại.