Lý do nhiều người bắt đầu 'dè chừng' với TV OLED giá rẻ

Ngành công nghiệp truyền hình đang trải qua một bước ngoặt quan trọng khi các công nghệ mới như RGB mini-LED và MicroLED có khả năng soán ngôi OLED trong tương lai gần. Cùng với sự gia tăng của mini-LED, công nghệ này đang tạo áp lực lên giá cả của OLED, khiến việc sở hữu một chiếc TV OLED trở nên dễ hơn nhờ mức giá "hợp lý".

Giá TV OLED ngày càng rẻ, nhưng không phải sản phẩm nào cũng nên mua ẢNH: RTINGS

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất khó để tìm thấy một chiếc TV OLED mới với giá dưới 700 USD. Hơn nữa, việc mua một chiếc TV OLED giá rẻ cần thận trọng. Mặc dù người dùng có thể tìm được một món hời, nhưng nếu không chú ý sẽ hối hận về quyết định của mình. Dưới đây là một số vấn đề quan trọng mà người dùng cần xem xét.

Độ sáng và độ sắc nét hạn chế

Mặc dù độ sáng của OLED đã được cải thiện, nhưng các mẫu giá rẻ thường chỉ đạt tối đa từ 600 đến 650 nit, trong khi các TV OLED cao cấp có thể đạt trên 2.000 nit. Điều đó có nghĩa độ sáng tổng thể thấp hơn, khiến cho TV OLED giá rẻ chỉ phù hợp khi xem trong phòng tối. Nếu muốn sử dụng TV trong không gian có ánh sáng tự nhiên, mini-LED có thể là lựa chọn tốt hơn.

Hơn nữa, một trong những lý do chính khiến người dùng chọn OLED là độ tương phản cao giúp nội dung HDR nổi bật hơn. Tuy nhiên, nếu các điểm nổi bật không rõ nét, người dùng có thể tự hỏi về giá trị của công nghệ này.

Hạn chế số lượng cổng HDMI 2.1

Một chiếc TV OLED giá rẻ có thể chỉ có một hoặc hai cổng HDMI 2.1, trong khi các cổng còn lại chỉ là HDMI 2.0. Hạn chế này có thể gây bất tiện, vì chuẩn HDMI 2.0 không hỗ trợ 4K 60 Hz và thiếu các tính năng như VRR và ALLM - những chi tiết quan trọng cho các game thủ và người dùng thiết bị âm thanh cao cấp.

Không phải mọi cổng HDMI trên Smart TV đều giống nhau ẢNH: RTINGS

Nếu chủ yếu sử dụng các ứng dụng có sẵn trên TV, vấn đề này có thể không lớn. Nhưng khi kết nối thêm các thiết bị như soundbar hay máy chơi game, người dùng có thể nhanh chóng hết cổng HDMI 2.1. Để tận dụng tối đa TV của mình, người dùng có thể sẽ cần phải đầu tư vào một bộ chuyển đổi HDMI 2.1.

Độ sáng và khả năng xử lý hình ảnh

Các mẫu TV OLED giá rẻ thường có độ sáng tối đa thấp, thậm chí một số bị ảnh hưởng bởi tính năng Auto Brightness Limiter (giới hạn độ sáng tự động) hoạt động quá nhanh, có thể dẫn đến hình ảnh phẳng hoặc mờ, đặc biệt khi xem các cảnh tối. Ngoài ra, khả năng xử lý hình ảnh kém có thể khiến các điểm ảnh gần màu đen bị "bóp méo", ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim và chơi game.

Hệ điều hành tích hợp

Nếu là người mới làm quen với Smart TV, người dùng có thể không quan tâm đến nền tảng mà TV sử dụng. Tuy nhiên, phần mềm lại quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích. Một số sản phẩm không hỗ trợ Dolby Vision, dẫn đến những hạn chế về chất lượng HDR. Do đó, việc đầu tư thêm cho một hệ điều hành tốt có thể là lựa chọn đáng giá.

Tóm lại, trước khi quyết định mua TV OLED giá rẻ, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc các yếu tố trên để đảm bảo bạn có được trải nghiệm xem tốt nhất.