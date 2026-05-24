Lý do nhiều người dùng bắt đầu từ bỏ Microsoft Word

Mặc dù nhiều phần mềm thay thế đã xuất hiện và biến mất theo thời gian, vị thế của Microsoft trong ngành vẫn vững vàng, đặc biệt với gói đăng ký Microsoft 365. Trong số các ứng dụng trong gói này, Microsoft Word nổi bật với khả năng tạo và xử lý nhiều loại tài liệu văn bản khác nhau. Phần mềm này cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ, từ việc thiết lập phông chữ đến khả năng định dạng chuyên sâu như tạo đối tượng SmartArt và bảng biểu tùy chỉnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với Microsoft Word. Nhiều người dùng phàn nàn về những hạn chế của ứng dụng này, từ việc định dạng bảng không như ý đến khó khăn trong việc di chuyển hình ảnh khiến không ít người tìm đến các lựa chọn thay thế.

Nhiều lựa chọn thay thế miễn phí

Mặc dù Word là một công cụ mạnh mẽ, nhiều người dùng thông thường không muốn trả phí cho một trình xử lý văn bản. Các ứng dụng miễn phí như Google Docs sở hữu tính năng tương tự có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Google Docs cho phép người dùng lưu tệp trực tuyến và cung cấp nhiều tính năng hữu ích, tuy vẫn thiếu một số tính năng nâng cao như ghi macro tùy chỉnh. LibreOffice là một lựa chọn miễn phí khác, cung cấp hầu hết các tính năng của Word. Ngoài ra, ứng dụng ghi chú mã nguồn mở như Obsidian cũng mang lại nhiều tính năng linh hoạt thông qua các plugin cộng đồng.

Thiếu khả năng chỉnh sửa ảnh

Trong khi Microsoft Word cho phép chèn hình ảnh và đồ họa, việc xử lý chúng có thể gây khó khăn. Hình ảnh thường được đặt "nằm cùng dòng với văn bản", dẫn đến các vấn đề về định dạng. Việc thay đổi cách xử lý hình ảnh có thể khắc phục một số vấn đề, nhưng nhiều người dùng vẫn cảm thấy việc chuyển sang một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh chuyên dụng như Canva sẽ dễ dàng hơn.

Các mẫu dễ bị hỏng

Việc sử dụng mẫu trong Microsoft Word có thể trở thành một trải nghiệm khó chịu. Mặc dù các mẫu giúp tiết kiệm thời gian, việc thay đổi bất kỳ phần tử nào trong mẫu có thể dẫn đến các vấn đề định dạng. Các bảng ẩn và khoảng trắng tab trong mẫu có thể bị phá vỡ khi người dùng chèn nội dung không phù hợp, từ đó gây ra sự lệch lạc trong tài liệu.

Khó khăn trong quản lý bảng biểu

Quản lý bảng biểu trong Microsoft Word có thể gây nhầm lẫn. Nhiều bảng từ các nguồn khác không được nhận diện đúng cách dẫn đến khó khăn trong việc chỉnh sửa. Việc dán bảng từ Excel cũng có thể gặp vấn đề, như tràn ra ngoài trang hoặc khó khăn trong việc điều chỉnh kích thước cột.

Kết thúc hỗ trợ cho phiên bản cũ

Microsoft đã ngừng hỗ trợ các phiên bản cũ của Office, bao gồm Office 2016 và Office 2019, từ ngày 14.10 năm ngoái. Hành động này có thể dẫn đến nhiều vấn đề, từ hiệu suất kém đến rủi ro bảo mật. Mặc dù có thể chuyển sang phiên bản mới hơn, nhiều người dùng cảm thấy chúng khó sử dụng hơn.

Với những lý do trên, nhiều người đang xem xét việc chuyển sang các phần mềm thay thế như LibreOffice hoặc OnlyOffice. Đó là những ứng dụng có thể mang lại trải nghiệm tương tự mà không cần phải trả phí.