Lý do nhiều người vẫn trả tiền cho ChatGPT dù đã có Gemini

Được phát triển bởi Google, Gemini đang nổi lên như một chatbot đa năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ khả năng tích hợp sâu vào Android và có mặt trên nhiều nền tảng khác nhau. Gemini có thể thực hiện những nhiệm vụ mà các chatbot AI khác chưa thể làm được.

Gemini ngày càng mạnh mẽ, nhưng ChatGPT vẫn được nhiều người ưa thích ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, dù tốc độ phát triển của Gemini rất ấn tượng, ChatGPT vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về khả năng sử dụng và chất lượng phản hồi. Thậm chí, nhiều người dùng tiếp tục sử dụng ChatGPT ngay cả khi được cấp quyền truy cập vào toàn bộ tính năng của Gemini thông qua gói Gemini AI Pro, mà nguyên nhân đến từ một số điểm sau.

Khó khăn trong việc tuân thủ lời nhắc phức tạp

Nhiều người dùng đã gặp phải trường hợp đưa ra các lời nhắc dài cho Gemini, nhưng chatbot này lại bỏ qua một số chỉ dẫn quan trọng. Hạn chế này không chỉ xảy ra trong các cuộc trò chuyện riêng lẻ mà còn trong Gemini Notebook, nơi được thiết kế để tổng hợp ngữ cảnh từ nhiều cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, tính năng lập lịch tác vụ của Gemini đã ngừng hoạt động trong vài tuần qua, ngay cả khi người sử dụng cố gắng khởi động lại nhiều lần. Hạn chế khiến Gemini giống như vẫn đang trong quá trình phát triển và cần được hoàn thiện hơn trước khi trở thành một công cụ đáng tin cậy.

Gemini có thể đưa ra những yêu cầu nhiều hơn về lời nhắc ẢNH: AFP

Thiếu sự kết nối cá nhân

Một yếu tố quan trọng khác khiến người dùng vẫn quyết định sử dụng ChatGPT chính là khả năng tương tác thân thiện trong các cuộc trò chuyện lâu dài. Việc chuyển sang một chatbot mới như Gemini là điều không dễ dàng, dù nó có công cụ tích hợp giúp nhập các cuộc trò chuyện từ chatbot khác. Vấn đề là, cảm giác về độ tin cậy vẫn chưa đủ cao để người dùng sẵn sàng chuyển đổi.

Khả năng tạo ảnh còn hạn chế

Về khả năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh, Gemini đã có những cải tiến với Nano Banana, nhưng khi so sánh với mô hình tạo hình ảnh mới của ChatGPT, Gemini vẫn còn thua kém. Trong hầu hết các trường hợp, Gemini không thể giữ màu sắc chính xác, kết quả là hình ảnh thường bị mờ hoặc quá sáng sau khi chỉnh sửa.

Những bức ảnh tạo bởi Nano Banana vẫn có nhiều điều cần cải thiện ẢNH: GOOGLE

Yếu kém trong tìm kiếm

Đối với nhiều người, việc thường xuyên sử dụng các công cụ AI để cập nhật tin tức, bao gồm tóm tắt các thông tin công nghệ quan trọng, đã ngày càng trở nên phổ biến hơn. Cả Gemini và ChatGPT đều được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin từ các trang web, nhưng Gemini thường bỏ sót những thông tin quan trọng mà ChatGPT thu thập được một cách nhất quán hơn.

Hệ sinh thái giới hạn dành cho Gemini

Một điểm yếu khác của Gemini là chatbot AI này bị giới hạn trong hệ sinh thái của Google. Mặc dù có thể kết nối với Gmail, Docs và Keep để hỗ trợ nhu cầu năng suất, Gemini vẫn chưa thiết lập được kết nối hiệu quả với các ứng dụng bên ngoài. Trong khi ChatGPT có thể tương tác với nhiều dịch vụ như Spotify, Apple Music, Expedia và DoorDash, Gemini lại chỉ có thể hỗ trợ người dùng qua YouTube Music.