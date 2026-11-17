Phương Mỹ Chi chịu áp lực tâm lý

Trong những năm gần đây, Phương Mỹ Chi có bước chuyển mình ngoạn mục từ hình ảnh "cô bé dân ca" trở thành "em xinh" nổi bật, có thể trình diễn nhiều dòng nhạc khác nhau. Thành công này giúp Phương Mỹ Chi có thêm động lực để thực hiện 2 đêm nhạc Dân chơi dân ca ở TP.HCM và Hà Nội.



Phương Mỹ Chi khóc nức nở sau cánh gà ẢNH: NVCC

Tại đêm nhạc ở Hà Nội, Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục đặc biệt Gạo của ta. Đây là sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng thương hiệu Simply và nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Ca khúc góp phần khắc họa nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nam bộ và người Việt nói chung theo cách hào sảng, phóng khoáng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 10X còn "quẩy" hết mình với loạt bản hit như Bóng phù hoa, Thiên đường với người thương, Ếch ngoài đáy giếng...

Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc rực rỡ, đầy năng lượng trên sân khấu là Phương Mỹ Chi yếu đuối và cảm thấy mình vẫn làm chưa tốt. Đoạn clip giọng ca 23 tuổi gục khóc bên dưới sân khấu sau khi đêm diễn vừa kết thúc khiến khán giả bất ngờ. Khi được ê kíp động viên, khích lệ, chủ nhân hit Vũ trụ cò bay vẫn còn hoài nghi, chưa thật sự hài lòng với màn trình diễn của mình.

Phương Mỹ Chi luôn mong muốn mang đến màn trình diễn tốt nhất cho khán giả ẢNH: NVCC

Dân chơi dân ca tại Hà Nội không chỉ là món quà Phương Mỹ Chi dành tặng khán giả miền Bắc mà còn là dấu mốc khép lại hành trình rực rỡ của cô trong một năm qua. So với đêm diễn ở TP.HCM, danh sách ca khúc tại Hà Nội được đầu tư dày hơn và số lượng tiết mục nhiều nhất trong các chương trình cá nhân của "em xinh" 23 tuổi từ trước đến nay.

Song song đó, cường độ biểu diễn của Phương Mỹ Chi cũng được đẩy cao với nhiều phần trình diễn vũ đạo và ca khúc nối tiếp nhau gần như không có khoảng nghỉ. Bên cạnh đó, cô còn liên tục di chuyển xuống các khu vực khán giả để giao lưu. Sự cầu toàn này khiến Phương Mỹ Chi gặp không ít áp lực tâm lý và đã vỡ òa cảm xúc sau khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mới để mang đến sản phẩm nghệ thuật chất lượng cho khán giả yêu thương cô suốt nhiều năm qua.