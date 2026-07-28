Lý do sạc dự phòng 20.000 mAh chỉ sạc được 2 - 3 lần cho điện thoại

Sạc dự phòng từ lâu trở thành món phụ kiện không thể thiếu đối với nhiều người dùng công nghệ. Nhưng bất cứ ai cũng có một thắc mắc là vì sao họ sử dụng một cục sạc dự phòng có dung lượng 20.000 mAh lại không thể sạc đủ 4 lần cho chiếc điện thoại dùng viên pin 5.000 mAh? Phần dung lượng còn thiếu đã đi đâu trong quá trình sạc? Con số được in trên thân thiết bị có thực sự phản ánh lượng năng lượng mà người dùng có thể sử dụng, hay còn những yếu tố khác đang âm thầm làm thay đổi kết quả? Hãy cùng tìm hiểu.

Sự thật đằng sau cục sạc dự phòng 20.000 mAh

Thực tế, con số 20.000 mAh hoàn toàn chính xác nhưng nó chỉ phản ánh dung lượng các cell pin bên trong ở mức điện áp 3,7 Volt. Việc so sánh trực tiếp chỉ số mAh giữa hai thiết bị là một sai lầm vì chúng hoạt động ở các mức điện áp khác nhau.

Ít ai biết được bí mật về con số 20.000 mAh trên sạc dự phòng ẢNH: PHONG ĐỖ

Đơn vị milliamp-giờ (mAh) chỉ dùng để đo điện tích chứ không thể hiện tổng năng lượng lưu trữ nếu thiếu chỉ số điện áp. Khi quy đổi ra Watt-giờ (Wh), cục sạc 20.000 mAh ở mức 3,7 Volt sẽ đạt năng lượng định mức khoảng 74 Wh. Trong khi đó, cổng USB xả điện ở mức 5 Volt khiến dung lượng quy đổi giảm xuống còn khoảng 14.800 mAh dù tổng năng lượng không đổi.

Bên cạnh sự chênh lệch điện áp, quá trình truyền tải điện năng còn chịu sự hao phí lớn dưới dạng nhiệt. Mạch chuyển đổi của sạc dự phòng, cáp truyền tải và mạch sạc bên trong điện thoại đều tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Ngoài ra, việc điện thoại vẫn duy trì màn hình, kết nối mạng và ứng dụng ngầm lúc sạc cũng làm giảm lượng điện thực nhận vào pin.

Sau khi trừ đi các khoản hao phí chuyển đổi, hiệu suất tổng thể thực tế thường chỉ đạt khoảng 70%, tương đương 52 Wh được nạp vào pin. Với viên pin điện thoại 5.000 mAh (khoảng 19,25 Wh), mức năng lượng này chỉ đủ đáp ứng trung bình khoảng 2,7 lần sạc đầy. Do đó, hiện tượng sụt giảm dung lượng là do rào cản vật lý và kỹ thuật chứ không phải do cell pin bị làm giả.

Để đánh giá chính xác dung lượng thực tế, người dùng nên tìm chỉ số Watt-giờ (Wh) hoặc dung lượng định mức đầu ra (rated capacity) in nhỏ trên vỏ hộp. Ngoài ra, bạn cần cảnh giác với các sản phẩm nhỏ bằng bộ bài nhưng quảng cáo dung lượng 50.000 mAh vì điều này hoàn toàn vô lý. Các dòng sạc vượt quá 100 Wh cũng sẽ bị từ chối mang lên máy bay theo quy định hàng không quốc tế.