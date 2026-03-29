Lý do tai nghe headphone vẫn được ưa chuộng giữa 'cơn sốt' earbuds

Với khả năng phát lại âm thanh chất lượng cao, kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc và tính di động, tai nghe không dây dễ dàng trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho người dùng.

Nhiều thương hiệu công nghệ nổi tiếng như Apple, Sony, Bose, Samsung và Google đã cho ra mắt các mẫu tai nghe không dây chất lượng cao, từ những sản phẩm cao cấp đến các lựa chọn giá rẻ phù hợp với ngân sách hạn chế.

Tai nghe chụp tai vẫn là lựa chọn được nhiều người tin dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Đối với người dùng tai nghe nhét tai (earbuds) một thời gian, nhiều nhược điểm đã thể hiện khiến họ bắt đầu chuyển sang dạng tai nghe chụp tai (headphone) do có nhiều ưu điểm. Không chỉ mang lại chất lượng âm thanh vượt trội, headphone còn có thiết kế cho phép sử dụng phần cứng lớn hơn.

Thời gian sử dụng pin lâu hơn

Đây là một trong những điểm khác biệt rõ rệt giữa earbuds và headphone. Earbuds thường bị hạn chế bởi kích thước khi chỉ có thể chứa một lượng pin nhất định. Ví dụ, tai nghe AirPods 4 có thể hoạt động liên tục khoảng 5 giờ, trong khi tai nghe Galaxy Buds 4 đạt 6 giờ. Ngược lại, headphone như AirPods Max 2 có thể hoạt động lên đến 20 giờ, Sony WH-1000XM5 có thể kéo dài tới 40 giờ chỉ với một lần sạc.

Giảm nguy cơ tổn thương thính giác

Mặc dù có tính năng trợ thính ấn tượng, nhưng thiết kế của earbuds có thể gây hại cho thính giác. Âm thanh phát ra gần màng nhĩ có thể dẫn đến tổn thương thính giác vĩnh viễn nếu âm lượng vượt quá 70 decibel. Trong khi đó, headphone đi kèm thiết kế loa bên ngoài ống tai giúp giảm thiểu rủi ro này.

Sự thoải mái khi sử dụng

Earbuds có thể gây khó chịu do áp lực lên ống tai, đặc biệt là khi sử dụng trong thời gian dài. Ngược lại, các mẫu headphone mang lại trải nghiệm đeo thoải mái hơn nhờ thiết kế bao phủ toàn bộ vành tai, từ đó giúp giảm áp lực và mệt mỏi khi nghe.

Trải nghiệm sử dụng của tai nghe headphone vẫn rất thoải mái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Khả năng khử tiếng ồn tốt hơn

Công nghệ khử tiếng ồn chủ động trên headphone hoạt động hiệu quả hơn nhờ vào thiết kế lớn của sản phẩm, từ đó cho phép tích hợp nhiều micro và phần cứng mạnh mẽ hơn. Nhờ vậy, headphone có thể cải thiện khả năng xử lý tiếng ồn và cô lập âm thanh mà người dùng muốn nghe.

Dễ dàng theo dõi tai nghe

Nhờ vào kích thước lớn nên headphone khó bị mất hơn so với earbuds. Khi di chuyển, chúng không dễ rơi ra và thường dễ nhận biết hơn khi được cất giữ.

Tóm lại, headphone không chỉ mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn mà còn đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho thính giác. Với những ưu điểm nổi bật này, người dùng nên cân nhắc lựa chọn sử dụng headphone nếu muốn nhận được trải nghiệm âm thanh tối ưu.