Công nghệ Thủ thuật

Tai nghe USB có thực sự hay hơn 3,5 mm?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/02/2026 09:16 GMT+7

Việc lựa chọn giữa tai nghe kết nối bằng jack cắm 3,5 mm truyền thống và tai nghe sử dụng kết nối USB đang trở thành một câu hỏi phổ biến.

Nhiều người cho rằng tai nghe USB với khả năng truyền tải thông tin cao hơn sẽ mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn so với chuẩn 3,5 mm, vốn đã có phần lỗi thời. Nhưng thực tế không đơn giản vậy khi jack cắm 3,5 mm vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng trong âm nhạc và các công việc âm thanh chuyên nghiệp.

Tai nghe USB có thực sự hay hơn 3.5mm? - Ảnh 1.

Jack 3,5 mm từng được xem là tiêu chuẩn vàng trong âm nhạc

ẢNH: EBAY

Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa người dùng nên từ bỏ tai nghe USB, vì chúng có thể phù hợp hơn cho một số mục đích sử dụng nhất định. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai loại kết nối này, chúng ta cần xem xét một số khái niệm cơ bản về âm thanh kỹ thuật số.

Những yếu tố quyết định chất lượng âm thanh

Điểm mấu chốt để phân biệt âm thanh USB và âm thanh 3,5 mm là chuỗi tín hiệu, tức là đường đi của tín hiệu âm thanh từ thiết bị phát đến tai người nghe. Âm thanh từ máy tính hoặc thiết bị di động cần được chuyển đổi từ tín hiệu digital sang tín hiệu analog thông qua một bộ chuyển đổi âm thanh kỹ thuật số (DAC).

Tai nghe USB có DAC tích hợp bên trong, còn tai nghe 3,5 mm phụ thuộc vào DAC bên ngoài, thường là card âm thanh của máy tính hoặc một thiết bị chuyển đổi. Chất lượng âm thanh mà người dùng nhận được sẽ phụ thuộc vào chất lượng DAC của từng loại tai nghe. Tuy nhiên, phần lớn tai nghe cao cấp hiện nay vẫn sử dụng kết nối 3,5 mm để tận dụng sức mạnh DAC ngoài, còn tai nghe USB thường có chất lượng thấp hơn.

Tai nghe USB có thực sự hay hơn 3.5mm? - Ảnh 2.

Sức mạnh từ DAC ngoài thường mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn so với DAC tích hợp trong tai nghe

ẢNH: WHAT HI-FI?

Khi sử dụng tai nghe 3,5 mm, người dùng dựa vào card âm thanh tích hợp của thiết bị để chuyển đổi tín hiệu. Tuy nhiên, card âm thanh tích hợp thường không đáp ứng được yêu cầu cao của những người đam mê âm thanh. Đó là lý do tại sao giao diện âm thanh, là những thiết bị độc lập, trở nên quan trọng. Chúng được thiết kế để xử lý âm thanh không bị mất dữ liệu (lossless) và thường cho chất lượng tốt hơn so với card âm thanh tích hợp.

Chọn tai nghe sao cho phù hợp?

Mặc dù cả tai nghe 3,5 mm và USB đều có thể có chất lượng tốt, nhưng tai nghe 3,5 mm cao cấp phổ biến hơn nhiều so với tai nghe USB cao cấp. Tai nghe USB thường được sản xuất cho các ứng dụng chuyên biệt như gọi điện thoại hoặc chơi game, vốn không yêu cầu chất lượng âm thanh cao. Mặc dù vậy, vẫn có một số tai nghe USB cao cấp có thể đi kèm với DAC và bộ khuếch đại riêng cho chất lượng âm thanh hay.

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa tai nghe USB và 3,5 mm phụ thuộc vào ngân sách và yêu cầu về chất lượng âm thanh của người nghe. Nếu muốn có trải nghiệm âm thanh tốt nhất, hãy xem xét đầu tư vào tai nghe 3,5 mm chất lượng cao và kết nối chúng với một giao diện âm thanh phù hợp.

Những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức

Những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức

Tai nghe đã trải qua chặng đường dài phát triển, từ những mẫu cồng kềnh cần phải cắm vào thiết bị đến các mẫu không dây hiện đại.

