Lý do thật sự khiến Apple khai tử phím Home trên iPhone

Phím Home từng là biểu tượng nhận diện đặc trưng trên iPhone từ phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2007. Sự kết thúc của nút bấm này bắt đầu từ năm 2017 với sự xuất hiện của dòng iPhone X. Mẫu máy cuối cùng còn giữ lại phím Home vật lý là iPhone SE ra mắt vào năm 2022. Dù nhiều người hâm mộ tiếc nuối, Apple vẫn quyết định loại bỏ nó để chuyển sang công nghệ Face ID.

Phím Home vì sao bị Apple 'khai tử' khỏi iPhone?

Việc khai tử phím Home xuất phát từ mong muốn tối ưu hóa thiết kế màn hình tràn viền của Apple. Việc bỏ nút bấm giúp giải phóng diện tích cả bên trong lẫn bên ngoài chiếc điện thoại. Thời điểm đó, kiểu màn hình hình chữ nhật truyền thống của iPhone đã bắt đầu trở nên lạc hậu. Động thái này giúp hãng theo kịp xu hướng thiết kế tràn viền mà các đối thủ như Samsung đã áp dụng.

Phím Home đã biến mất khỏi iPhone kể từ thời iPhone X ẢNH: PHONG ĐỖ

Bên cạnh màn hình, sự thay đổi này giúp tạo thêm không gian bên trong cho viên pin dung lượng lớn hơn. Hệ thống rung Taptic Engine cũng được nâng cấp nhờ không còn phải mô phỏng lực nhấn phím Home. Người dùng bắt đầu làm quen với các cử chỉ tương tác hoàn toàn mới như vuốt từ cạnh dưới. Những thao tác vuốt chạm nhanh chóng thay thế việc bấm phím vật lý để quay về màn hình chính.

Nếu người dùng vẫn nhớ cảm giác sử dụng cũ, tính năng phần mềm AssistiveTouch sẽ là giải pháp thay thế. Đây là phím Home ảo có thể di chuyển linh hoạt đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Mặc dù không có phản hồi lực bấm hay Touch ID, phím ảo này vẫn hỗ trợ đầy đủ các thao tác cơ bản. Bạn có thể kéo nó về vị trí giữa cạnh dưới để mô phỏng lại thiết kế quen thuộc.

Để tính năng này hoạt động giống hệt phím Home cũ, người dùng chỉ cần tùy chỉnh trong mục Trợ năng (Accessibility). Bạn thiết lập thao tác chạm một lần để về màn hình chính (Home) và chạm hai lần để mở giao diện chuyển ứng dụng (App Switcher). Tác vụ nhấn giữ cũng có thể gán để mở nhanh trung tâm điều khiển hoặc thông báo. Việc tận dụng tính năng này giúp trải nghiệm sử dụng iPhone trở nên thuận tiện và quen thuộc hơn.