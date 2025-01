Lý do Timothée Chalamet bị phạt khi lái xe đạp điện dự ra mắt phim

Timothée Chalamet lái xe đạp điện Lime đến dự buổi ra mắt bộ phim về cuộc đời của danh ca Bob Dylan tại London. Nam diễn viên không đỗ xe đúng cách và anh đã bị phạt 73 USD. Chalamet tiết lộ chuyện này trong khi quảng bá bộ phim tại Pháp trên chương trình trò chuyện Quotidien.

Timothée Chalamet vào vai Bob Dylan trong phim A Complete Unknown ẢNH: AFP

"Đó là bảo vệ môi trường!", Chalamet nói khi được hỏi về quyết định đi xe đạp điện đến buổi ra mắt một bộ phim lớn như A Complete Unknown. Sau đó, nam diễn viên thừa nhận rằng tất cả là để tránh tắc đường. Vì muốn đến kịp buổi ra mắt phim, anh đã nhảy lên xe đạp thay vì đi ô tô.

Chuyến quảng bá phim của nam diễn viên tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ. Anh xuất hiện với tư cách là người đồng dẫn chương trình trong College Game Day của ESPN vào tháng 12.2024, sau đó khiến mạng xã hội "náo loạn" khi để tóc vàng hoe, tái hiện một trong những diện mạo gây tranh cãi nhất của Bob Dylan.

Chuyến quảng bá này có lợi cho bộ phim, vì A Complete Unknown đã trở thành một trong những phim ăn khách nhất của Searchlight Pictures những năm gần đây với doanh thu 51 triệu USD và vẫn đang tiếp tục tăng tại phòng vé Bắc Mỹ.

Timothée Chalamet và Elle Fanning trong phim ẢNH: IMDb

Timothée Chalamet nhận được lời khen ngợi của giới phê bình cho vai diễn Bob Dylan trong phim. Anh giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc từ Quả cầu vàng, Giải thưởng Critics Choice, Giải thưởng SAG và BAFTA, điều này khiến anh được dự đoán sẽ nhận được đề cử Oscar ở cùng hạng mục. Đây sẽ là đề cử thứ hai trong sự nghiệp của Chalamet cho hạng mục này sau lần đầu qua phim Call Me By Your Name.

Ngay trước khi A Complete Unknown ra rạp, Bob Dylan lên X để khen Chalamet: "Timmy là một diễn viên xuất sắc nên tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ hoàn toàn đáng tin cậy khi vào vai tôi".

Nhà phê bình phim Owen Gleiberman của Variety gọi A Complete Unknown là một trong những bộ phim hay nhất năm 2024 và khen ngợi nam diễn viên trong bài đánh giá của mình. Ông viết: "Chalamet hát bằng giọng mũi và hơi nghẹn ngào, giọng của anh ấy vững như đá... Và tại thời điểm đó, anh thực sự trở thành Bob Dylan. Giọng hát, sự thẳng thắn, khắc nghiệt về mặt tinh thần tan chảy thành một thứ gì đó rất trữ tình. Tất cả đều có trong phim".

A Complete Unknown do James Mangold đạo diễn, với diễn xuất của Timothée Chalamet, Edward Norton, Ella Fanning… đang được chiếu trên toàn cầu.