Tài tử Timothée Chalamet ký hợp đồng bảo trợ lớn

Với 2 bộ phim mới nhất, Timothée Chalamet đã giúp Warner Bros. liên tục dẫn đầu phòng vé toàn cầu. Đó là Wonka vào tháng 12.2023 thu về 632 triệu USD và gần nhất là Dune: Part Two vào tháng 3.2024 với 575 triệu USD tính đến hiện tại, nhiều khả năng sẽ còn tăng nữa.



Theo hãng phim, Timothée Chalamet đã trở thành diễn viên đầu tiên sau 4 thập kỷ đóng 2 bộ phim nội địa có doanh thu "khủng" chỉ cách nhau 8 tháng. Với thành tích này, mức cát xê của nam diễn viên cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng lớn.

Timothée Chalamet trong 2 bộ phim Wonka và Dune Variety

Theo các nguồn tin, nam diễn viên đã kiếm được hơn 8 triệu USD cho Wonka. Giờ đây, với thành tích mới, mức lương ở mức 2 con số cho các vai chính đang được xem xét và nhiều khả năng trở thành sự thật.

Với những thành tích trên, Warner Bros. đã ký hợp đồng "bảo trợ" cho các tác phẩm sau này của nam tài tử. Mike De Luca và Pam Abdy, đồng chủ tịch và CEO của Warner Bros. Motion Picture Group, cho biết họ rất vui mừng vì Timothée Chalamet đã chọn Warner Bros. làm" xưởng sáng tạo" của mình.

Theo hợp đồng này, nam tài tử vẫn có thể làm phim với các nhà sản xuất khác, nhưng Warner Bros. vẫn sẽ là hãng phim đầu tiên ủng hộ các dự án tiềm năng này. Thông tin chi tiết không được tiết lộ, nhưng công ty cho biết họ sẽ hợp tác với Chalamet trong các dự án mà anh vừa tham gia diễn xuất, vừa đóng vai trò là nhà sản xuất.

2 vị đại diện cũng chia sẻ thêm: "Trong vài năm qua, chúng tôi không chỉ ngưỡng mộ nỗ lực không ngừng vươn lên của Timothée trong lĩnh vực điện ảnh, điều được thể hiện ở sự đa dạng của các tác phẩm và chiều sâu trong các vai diễn. Sự hợp tác của anh ấy trong các chiến dịch quảng bá cho Dune và Wonka là điều mà tất cả chúng tôi đều đánh giá cao, và doanh thu phòng vé đã nói lên điều đó".

Chalamet được biết đến nhiều nhất với vai trò diễn viên, góp mặt trong các tác phẩm được đề cử Phim hay nhất tại giải Oscar như Call Me by Your Name, Lady Bird, Little Women và Dune. Ngoài ra anh cũng tham gia diễn xuất và đồng sản xuất cho câu chuyện tình yêu hơi hướng kinh dị của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino mang tên Bones and All. Sắp tới, anh cũng thủ vai chính trong bộ phim tiểu sử về Bob Dylan.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim tiểu sử về Bob Dylan Variety

Về thỏa thuận này, nam diễn viên cho biết: "Làm việc với Mike De Luca, Pam Abdy và nhóm của họ trong 2 tác phẩm Wonka và Dune là trải nghiệm vô cùng hứng thú với tôi. Đây là những người đứng đầu hãng phim tin tưởng vào tiềm năng của các tác phẩm, và tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của họ với tư cách là một diễn viên hay nhà sản xuất".

Việc "khóa chặt nhân tài" như trường hợp của Timothée Chalamet gần đây đã trở thành chiến lược quan trọng của Warners Bro. dưới "triều đại" của De Luca và Abdy. Kể từ khi cuộc đình công kép của Hiệp hội Biên kịch và Diễn viên năm ngoái, hãng đã ký rất nhiều hợp đồng tương tự với Tom Cruise, các công ty LuckyChap của Margot Robbie, T-Street của Rian Johnson và Electric Somewhere Co. của Jon M. Chu cùng nhiều diễn viên, dự án khác.