Phim ca nhạc ‘Wonka’ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Wonka thu về 22,7 triệu USD cuối tuần qua và khoảng 29,5 triệu USD cho kỳ nghỉ 4 ngày cuối năm, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 140,2 triệu USD - một kết quả quá tốt cho bộ phim trị giá 125 triệu USD. Trên toàn cầu, doanh thu phát hành bộ phim của Warner Bros. đang dao động quanh mức 400 triệu USD.

Timothée Chalamet trong vai Willy Wonka IMDb

Aquaman and the Lost Kingdom tiếp tục thất bại ở phòng vé, chỉ thu về 18,3 triệu USD dịp cuối tuần và 23,5 triệu USD trong 4 ngày nghỉ lễ, đủ để cán đích ở vị trí thứ hai, đẩy doanh thu Bắc Mỹ của phim lên 81,8 triệu USD. Trong khi đó doanh thu toàn cầu của phần 2 bom tấn Aquaman đạt hơn 250 triệu USD. Tuy nhiên bộ phim tiêu tốn hơn 200 triệu USD để sản xuất và thêm hàng chục triệu USD để tiếp thị. Vì rạp chiếu giữ khoảng một nửa doanh thu bán vé nên Aquaman and the Lost Kingdom sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận. Đó là một kết quả khá tệ, khi Aquaman đầu tiên kiếm được hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu.

Ở vị trí thứ ba, Migration của Universal và Illumination kiếm được 17 triệu USD vào cuối tuần và khoảng 22 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày, nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên con số 59,1 triệu USD.

Timothée Chalamet và Hugh Grant trong phim IMDb

The Color Purple và Anyone But You lọt vào top 5 khi thu khoảng 14,8 triệu USD cho kỳ nghỉ lễ, nâng doanh thu Bắc Mỹ của phim là 47,1 triệu USD.

Anyone But You đạt 11 triệu USD sau kỳ nghỉ lễ, nâng tổng doanh Bắc Mỹ lên 27,1 triệu USD; trong khi chi phí thực hiện khoảng 25 triệu USD.

Theo ComScore, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2023 đạt 9 tỉ USD, tăng so với tổng doanh thu 7,4 tỉ USD năm 2022, nhưng vẫn kém doanh thu năm 2019 - 11,4 tỉ USD.

Wonka do Paul King đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Timothée Chalamet trong vai Willy Wonka cùng các diễn viên Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter, Tom Davis, Olivia Colman…, ra rạp tại Việt từ ngày 8.12.2023, vẫn đang được chiếu và thu về khoảng 15,5 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).