'Aquaman and The Lost Kingdom' thu về 13,7 triệu USD trong ngày mở màn

Aquaman and The Lost Kingdom của vũ trụ điện ảnh DC đã có một khởi đầu không mấy hào nhoáng với 13,7 triệu USD trong ngày mở màn ở 3.706 điểm chiếu. Doanh thu này tụt dốc so với Aquaman năm 2018 đạt doanh thu ngày mở màn là 27,7 triệu USD.

Jason Momoa đóng chính phim Aquaman and The Lost Kingdom IMDb

Hãng Warner Bros. và đạo diễn James Gunn chuẩn bị khởi động lại các sản phẩm của DC Comics với Superman: Legacy. Ngay cả ngôi sao Jason Momoa cũng tuyên bố rằng "có vẻ không tốt" cho tương lai của anh với tư cách là Đế vương Atlantis trong Aquaman. Các bài đánh giá khá tiêu cực đối với phần tiếp theo Aquaman and The Lost Kingdom cho thấy sự sụt giảm mạnh về chất lượng so với phần Aquaman đầu tiên.

Thêm vào đó là các sự cố trong quá trình sản xuất Aquaman and The Lost Kingdom từ chuyện ly dị của Amber Heard (đóng vai Mera) với Johnny Depp đến Jason Momoa say xỉn, đòi sa thải Amber Heard... Aquaman kết thúc với doanh thu 335 triệu USD ở Bắc Mỹ và hơn 1,1 tỉ USD trên toàn cầu. Phần tiếp theo dù dẫn đầu doanh thu rạp chiếu trong suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm nhưng khi kết thúc nếu được bằng một nửa doanh thu so với phần trước cũng là may mắn. Với số tiền đầu tư 215 triệu USD, Aquaman 2 cần phải thu về ít nhất 400 triệu USD mới hòa vốn (vì phải chia khoảng 50% doanh thu cho rạp).

Trailer phim Aquaman and The Lost Kingdom

Trong phần 2 Aquaman do James Wan đạo diễn, Jason Momoa quay trở lại đại dương, hợp tác với Patrick Wilson - người đóng vai Orm phản diện trong phần đầu tiên. Black Manta (Yahya Abdul-Matteen II đóng) khác trước và mạnh mẽ hơn.

Warner Bros. cũng đang cạnh tranh với chính mình khi Wonka tiếp tục thu hút khán giả vào cuối tuần thứ hai ra rạp. Bộ phim nhạc kịch mang dấu ấn của Timothée Chalamet thu thêm 6,5 triệu USD vào tuần thứ hai, giảm 54% so với 14 triệu USD vào tuần trước.

Amber Heard (vai Mera) trong phần 2 Aquaman IMDb

Vị trí thứ ba là Migration của Illumination và Universal. Phim do Benjamin Renner đạo diễn theo kịch bản của Mike White có kinh phí sản xuất chưa đến 75 triệu USD, thu về 5,8 triệu USD trong ngày đầu công chiếu từ 3.761 rạp. Phim theo chân một cặp bố mẹ vịt (Kumail Nanjiani và Elizabeth Banks lồng tiếng) hộ tống con cái đến Jamaica và gặp gỡ những nhân vật đầy màu sắc trên đường đi.

Aquaman and The Lost Kingdom (tựa Việt Aquaman và vương quốc thất lạc) hiện đang chiếu rạp toàn quốc từ ngày 22.12, thu về 30 tỉ đồng.