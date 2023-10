Bom tấn 'Aquaman and the Lost Kingdom' gặp nhiều rắc rối trước khi ra rạp

Giữa tháng 9.2023, Warner Bros. tung ra trailer phim Aquaman and the Lost Kingdom có kinh phí sản xuất lên đến 215 triệu USD. Ngay sau đó những tài liệu từ phiên tòa xét xử vụ phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard đã xuất hiện trên trang mạng Reddit, tạo ra một cơn "đau đầu" mới cho hãng phim, theo Variety.

Người hâm mộ Johnny Depp công bố tài liệu từ bác sĩ điều trị của Amber Heard là Dawn Hughes. Những ghi chú thô, được viết nguệch ngoạc trên một tập giấy, là một phần tài liệu của phiên tòa hồi năm ngoái, trong đó kết quả phần lớn Depp đã thắng thế. Họ mô tả Jason Momoa được cho là say xỉn, đã ăn mặc giống Johnny Depp và ép buộc Amber Heard phải rời khỏi vai siêu anh hùng Mera.

Jason Momoa (vai Arthur) trong bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom IMDb

"Jason nói anh ấy muốn Amber Heard bị sa thải. Jason say rượu, đến phim trường muộn, ăn mặc giống Johnny, đeo cả những chiếc nhẫn nữa", ghi chú trên mạng Reddit.

Người đại diện của Jason Momoa từ chối bình luận, nhưng người phát ngôn của DC đã bác bỏ mọi việc, nói rằng: "Jason Momoa luôn cư xử một cách chuyên nghiệp trên phim trường Aquaman and the Lost Kingdom". Những người khác cũng lặp lại quan điểm đó. "Jason làm việc cật lực, thỉnh thoảng thích uống bia như mọi người, nhưng không say khướt khi quay phim", một người trong cuộc có mặt tại phim trường London vào năm 2021 cho biết, đồng thời nói thêm rằng 2 ngôi sao rất hợp nhau, thỉnh thoảng còn đùa giỡn. "Anh ấy không hề ăn mặc giống Johnny Depp vì luôn theo phong cách phóng túng", người này nói thêm.

Tuy nhiên một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên xác nhận rằng các ghi chú đề cập đến những gì diễn ra tại phim trường được phản ánh qua phiên họp vào ngày 27.12.2021.

Jason Momoa không phải là diễn viên duy nhất của series Aquaman bị rơi vào tầm ngắm. Có nguồn tin cho rằng Amber Heard cũng không được đạo diễn James Wan ủng hộ và bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ vì cuộc chiến pháp lý với chồng cũ Johnny Depp.

Người phát ngôn của DC cho biết: "James Wan nổi tiếng là người đối xử với các thành viên đoàn phim của mình bằng sự tôn trọng tối đa và thúc đẩy một môi trường hợp tác tích cực trên phim trường. Series phim Aquaman cũng không ngoại lệ".

Nguồn tin của cả hai bên nói với Variety rằng Amber Heard suýt bị sa thải. Sau khi Aquaman ra mắt vào năm 2018, hãng phim và Janes Wan đã quyết định loại nữ diễn viên này khỏi phần tiếp theo do cô không ăn ý với Jason Momoa, đồng thời gửi thư cho luật sư của cô là Karl Austen để thông báo về quyết định của họ.

Amber Heard vẫn xuất hiện trong phần 2 Aquaman IMDb

Nguồn tin đó nhấn mạnh rằng động thái loại bỏ Amber Heard không liên quan đến Johnny Depp và diễn ra trước khi anh đệ đơn kiện nữ diễn viên vào năm 2019. Jason Momoa không tham gia vào việc ra quyết định. Nhưng một nguồn tin khác phản bác lại câu chuyện trên, lưu ý rằng Amber Heard đã casting phần 2 cùng Momoa trước khi nhận vai Mera và đánh bại hai nữ diễn viên khác, bao gồm cả Abbey Lee.

Cuối cùng, hãng phim không sa thải Amber Heard vì bạn trai cũ của cô - Elon Musk - đã yêu cầu gửi "một bức thư tới Warner Bros. đe dọa đốt hãng" nếu nữ diễn viên không được đưa trở lại phần tiếp theo. Thông tin này được một nguồn tin xác nhận. Warner Bros. được cho là đã nhượng bộ và tiếp tục làm việc với Amber Heard trong khi Elon Musk không đáp trả lời vụ việc.

Aquaman and the Lost Kingdom sẽ ra rạp vào ngày 20.12. Tuy nhiên, phần tiếp theo của Aquaman vẫn hứa hẹn đạt doanh thu cao khi bộ phim đầu tiên kiếm được 1,15 tỉ USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim DC có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Phần đầu Aquaman cũng thu được gần 300 triệu USD chỉ riêng ở Trung Quốc.