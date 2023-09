'Aquaman and the Lost Kingdom' tung trailer với sự trở lại phục thù của Black Manta

Những tưởng kẻ thù của Arthur Curry (Jason Momoa đóng) - tức Aquaman, giờ đây là vua của Atlantis - Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), thân tàn ma dại sau cuộc chiến với anh trên đất liền, nhưng không, hắn ta tái xuất toàn cõi Atlantis với lời thề "hủy diệt toàn bộ" những gì mà Aquaman tạo nên. Nhưng nguy hiểm hơn, giờ đây, kẻ chiến bại sở hữu thêm cây Đinh Ba Đen, vũ khí có quyền năng giải phóng toàn bộ cái ác khỏi các ngóc ngách của đại dương.

Tài tử Jason Momoa trong trailer bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom W.B

Nắm cây Đinh Ba Đen trong tay, Black Manta thề sẽ hủy diệt toàn bộ những gì thuộc về Aquaman W.B

5 năm sau các sự kiện diễn ra trong phần đầu (chiếu năm 2018, đạt doanh thu trên 1,14 tỉ USD toàn cầu), đạo diễn James Wan trở lại màn ảnh rộng qua dự án tiếp theo nối dài câu chuyện về á thần Arthur Curry. Mở đầu trailer dài hơn 2 phút được tung ra, giờ đây, Arthur Curry đang sống yên bình trên đất liền với cuộc sống của một ông bố, tạm gác lại việc trị vì đại dương. Thế nhưng, khi cái ác đang âm thầm trỗi dậy từ biển sâu, một lần nữa Arthur Curry phải cầu viện thêm các đồng minh để thứ nhất, diệt trừ cái ác và tiếp theo là thống nhất Bảy Vương Quốc.

Một trong những đồng minh của anh giờ đây là người anh em Orm (Patrick Wilson), cũng như nhiều đồng minh khác nữa được kêu gọi và chiêu binh mãi mã từ khắp đại dương. Aquaman đang huy động cuộc chiến tổng lực để chống lại kẻ thù chung của Bảy Vương Quốc. Hàng loạt nhân vật cũ tái xuất trong phần 2, như nhân vật Nữ hoàng Mera của Amber Heard, cựu Nữ hoàng của Atlantis là Atlanna do Nicole Kidman đóng, hay nhân vật của tài tử Willem Dafoe...

Bộ giáp mới của nhân vật Aquaman trong trailer được hé lộ W.B

Những đe dọa nào về kinh tế sau khi phim công chiếu?

Phim Aquaman and the Lost Kingdom được ấn định ngày chiếu dự kiến là 20.12 năm nay, tuy nhiên theo Hollywood Reporter, phim đối mặt nhiều nguy cơ nếu cuộc đình công quy mô lớn ở Hollywood không có dấu hiệu "hạ nhiệt", hay được giải quyết hoàn toàn vào tháng 12 năm nay. Đúng là may mắn khi phim giữ được lịch ra rạp so với "người anh em" Dune: Part II (dời chiếu từ tháng 11 năm nay sang tháng 3.2024) nhưng Aquaman and the Lost Kingdom lại bị đe dọa về kinh tế nếu chuyện đình công chưa kết thúc và sẽ khiến cho các ngôi sao gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh việc quảng bá cho phim trước "giờ G".

Đây cũng là bom tấn chịu rất nhiều thiệt thòi. Trải qua ba đời quản lý của Warner Bros., trải qua nhiều lần ghi hình lại và dời chiếu từ thời điểm dịch Covid-19 hoành hành đến hiện tại, Aquaman and the Lost Kingdom có thể xem là "canh bạc" của các hãng phim trong năm nay. Đó là chưa kể, các phim trước mà Warner Bros. phát hành - The Flash và Blue Beetle - cũng không phải là những phim sinh lời tốt, và điều này tạo nên áp lực rất lớn cho những người làm phim.