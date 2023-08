Phim bom tấn Hollywood ngày càng ‘hụt hơi’ lợi nhuận

Hai anh hùng trong các loạt phim bom tấn hành động nói trên được Harrison Ford và Tom Cruise thủ vai đã trở lại rạp trong Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indy 5) của Disney và Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (M:I 7) của Paramount với hy vọng sẽ tiếp thêm sinh lực cho phòng vé. Thay vào đó, cả hai bộ phim đều nằm trong số những nỗi thất vọng khó hiểu nhất của mùa hè này và phần lớn liên quan đến kinh phí sản xuất quá lớn.

Tom Cruise và Vanessa Kirby trong bom tấn Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One IMDb

Indy 5 ra mắt vào cuối tháng 6.2023 thu về 375 triệu USD trên toàn cầu sau 6 tuần phát hành, trong khi M:I 7 ra mắt vào tháng 7.2023 thu về 523 triệu USD sau 5 tuần phát hành. Doanh thu bán vé đó là đáng nể trong bối cảnh xem phim hiện tại.

Tuy nhiên, vấn đề là mỗi phần tiếp theo tiêu tốn khoảng 300 triệu USD cộng thêm chi phí quảng bá, tiếp thị ít nhất 100 triệu USD nữa khiến chúng trở thành một trong những bộ phim có kinh phí sản xuất đắt nhất mọi thời đại. Sau khi không đạt được kỳ vọng, hai hãng Disney và Paramount có thể lỗ gần 100 triệu USD/phim, theo các nguồn thạo tin về tài chính.

Shawn Robbins, nhà phân tích chính của Box Office Pro cho biết: "Những bộ phim này sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nếu không có đại dịch vì đó là nguyên nhân chính khiến ngân sách bị đẩy lên".

Các nhà điều hành hãng phim phàn nàn rằng việc đánh giá khả năng sinh lời của một bộ phim hoàn toàn dựa trên kết quả chiếu rạp của nó không tính đến các thỏa thuận phát trên truyền hình cáp và trực tuyến.

Cillian Murphy đóng chính trong phim Oppenheimer IMDb

Giám đốc hãng Disney - Bob Iger - gần đây nói với các nhà phân tích rằng mặc dù công ty đang nỗ lực giảm chi phí sản xuất các bộ phim nhưng việc sản xuất Indy 5 đã góp phần làm tăng sự quan tâm đến các bộ phim Indiana Jones trước đây trên Disney+.

Các bộ phim bom tấn luôn phải đối mặt với sự bấp bênh về lợi nhuận. Lấy ví dụ Fast X có ngân sách sản xuất là 340 triệu USD. Dù phim thu được 704 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào mùa hè này nhưng hầu như không thu được lợi nhuận vì phải chia khoảng 50% doanh thu cho rạp.

Cũng có một vài phim bom tấn thành công nhưng không nhiều. Đơn cử Oppenheimer của Christopher Nolan đạt doanh thu bán vé hơn 650 triệu USD (còn tiếp tục tăng) với kinh phí sản xuất chỉ 100 triệu USD.